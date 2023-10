Centro Democrático le retira apoyo político a Ciro de León, candidato en Córdoba

Montería

A través de un escueto comunicado, el partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresó en redes sociales este 17 de octubre que “ante las dificultades presentadas por el ingeniero Ciro de León, candidato a la Gobernación de Córdoba, no encuentra posible mantenerle el apoyo político”.

Sin embargo, desde la campaña de Ciro de León se ha insistido en que, pese a las divisiones de la colectividad en esta sección del país, mantendrá la candidatura con miras la Gobernación de Córdoba.

“No voy a renunciar y no voy a renunciar, esa es mi palabra, mi posición”, puntualizó recientemente Ciro de León.

Frente a posibles acercamientos con otras campañas políticas, el ingeniero indicó que “hemos hablado porque competimos, yo creo que no se atreven a proponer que desista. Si me dicen, yo les digo: ¿Por qué no desisten a favor mío? No se puede arrodillar la honestidad, la capacidad de trabajo a la corrupción; eso no se puede hacer”.

Tras el comunicado de Centro Democrático, se espera un nuevo pronunciamiento del candidato Ciro de león, quien también cuenta con coavales de Salvación Nacional y Liga de Gobernantes.

Según fuentes políticas, las divisiones al interior de Centro Democrático en Córdoba serían porque varios miembros de esta colectividad simpatizan con la campaña de Erasmo Zuleta Bechara.