Ha pasado un año de impunidad: excompañero de periodista asesinado en Córdoba

Montería

Tras cumplirse un año de la muerte violenta del periodista Rafael Moreno, familiares y amigos exigieron justicia para esclarecer este caso registrado el 16 de octubre de 2022, en Montelíbano, sur de Córdoba.

Con pancartas y camisetas blancas, desde el municipio de Puerto Libertador solicitaron celeridad en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

“Exigen verdad, justicia, justicia, reparación y garantías de no repetición”, indicó la Fundación Cordoberxia, organización defensora de Derechos Humanos de Córdoba.

Por su parte, el periodista Organis Cuadrado, quien adelantaba labores investigativas junto a Moreno, expresó que “mi compañero lleva un año de impunidad, un año en el cual la Fiscalía no ha dado con el asesino de mi compañero; es un año en el que la Fiscalía sigue buscando culpables donde no los hay. Lo digo porque hasta a mí me están investigando, de por qué no estaba con él ese día, sabiendo que yo estaba cobrando una publicidad de mi trabajo”.

“Lastimosamente, el periodismo en el departamento de Córdoba es muy difícil. Si tú delatas a un político con un contrato que no lo ejecutó, porque nosotros lo que hacemos es ir a la obra y verificar si se ejecutó o no; obviamente, denunciar ante nuestros medios digitales y emisoras, ahí te estás colocando una bala en la frente; eso fue lo que le pasó a mi compañero Rafael Moreno”, agregó Organis Cuadrado, quien también cuenta con esquema de seguridad.

Frente a lo expuesto, este medio consultó con la misma Fiscalía sobre las investigaciones tendientes a esclarecer el caso de Rafael Moreno. Indicaron que no se pueden revelar mayores detalles para no afectar el curso de la misma. Sin embargo, anotaron que se asignó un fiscal especializado que ha liderado las respectivas labores que buscan dar con los responsables del homicidio del periodista registrado el 16 de octubre del año 2022, en Montelíbano, sur de Córdoba.

“Se han realizado diferentes actividades investigativas como: acta de inspección técnica a cadáver, inspección al lugar de los hechos, protocolo de necropsia, estudio balístico, entrevistas y declaraciones a testigos, obtención de grabaciones de cámaras de seguridad del sector. La investigación continúa con órdenes a policía judicial, tendientes a lograr la individualización y judicialización de los autores y partícipes del homicidio, las cuales continúan en curso”, se informó por parte de la Fiscalía a este medio.