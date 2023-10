Preocupación en el sector hotelero, cae ocupación y turismo nacional

Cartagena

Un nuevo llamado al Gobierno Nacional a implementar IVA diferencial para el turismo realizó el gremio hotelero, en medio de la caída en ocupación y turismo nacional.

El presidente ejecutivo de Cotelco, José Andrés Duarte García, se refirió a los datos revelados por el DANE sobre ocupación en agosto e indicó que se observa una caída de un 58% a 54% promedio país, “estamos hablando de agosto de este año y agosto del año anterior, hay una caída de cerca de 4 puntos porcentuales”.

Desde el municipio de MOMPOX, donde se desarrolló la Asamblea General de Cotelco, detalló que aparte de las cifras del DANE se registra una caída entre 5 y 6 puntos porcentuales, en el mes de septiembre.

“Nosotros tenemos un sistema de información hotelera muy robusto donde tenemos el mapeo de todos los tipos de alojamiento de hospedaje, distintos tamaños, distritos prestadores en zonas rurales y urbanas, allí podemos nosotros encontrar que en septiembre la caída es entre 5 y 6 puntos porcentuales. Es una caída importante, significativa, cuando comparamos septiembre de este año y septiembre del año anterior”, sostuvo Duarte García.

Indicó que esto se debe a una contracción de la capacidad de consumo del hogar colombiano, donde el IVA del 19% a los servicios de alojamiento de hospedaje ha venido pesando en el mercado doméstico.

Añadió, “nos preocupa que la tendencia siga reafirmándose, lo hemos venido manifestando que el consumo del turismo interno está contraído”.

Aseguró que la encuesta de gasto de interno de turismo evidencia una disminución de viaje del turismo interno, “llegadas, si se quieren netos, en los principales destinos turísticos disminuyen así le estemos sumando la movilización de pasajeros nacionales e internacionales y movilización terrestre”.

Contrario a este panorama en el país se evidencia un buen comportamiento en el turismo internacional, Cotelco insiste que esto no compensa la relevancia con el turismo doméstico.

“San Andrés y Providencia es el que más cae y nos sigue preocupando, este es el destino que más cae alrededor de 26 puntos porcentuales, está en un promedio del 46%. Me refiero del mes de septiembre 2023 vs septiembre 2022; las condiciones de conectividad aérea no se han recuperado, existe una oferta de alojamiento y hospedaje, empleos asociados a ellos que no se están encadenando al consumo del turismo que estaba demandando San Andrés y Providencia, significaba oportunidades para el archipiélago”, sostuvo el presidente ejecutivo de Cotelco Colombia.

Cotelco detalló que los departamentos que más caen es el Huila, una caída cercana a 14 puntos porcentuales; Meta golpeado mucho más profundo en el mes de agosto y en el mes de septiembre con una caída superior a 10 puntos porcentuales, “por los problemas de conectividad terrestre con unos promedios de 46% de ocupación”.

Bogotá, uno de los destinos que mejor comportamiento tenía porque no perdió su conectividad aérea registra una caída de 8 puntos porcentuales cerrando con un promedio de 66%.

“Cartagena cayó de una manera muy importante, ubicándose un promedio del 65%; Valle del Cauca cae cerca de 7,5 porcentuales, ubicándose en en un promedio del 54%. Solamente tres destinos reportan un buen desempeño en el mes de septiembre”, dijo el presidente de Cotelco Colombia.

Concluyó que esta caída se debe a la reducción de la capacidad de consumo del hogar colombiano, “cuando llega un IVA del 19%, el año pasado lo teníamos en 0%; cuando llegó la reforma tributaria planteamos los efectos que eso tendría, planteamos que seguro estaríamos con una caída de 5 puntos porcentuales y es lo que estamos viendo”.

“La inflación de dos dígitos, los bloqueos de vías son otras de las razones de esta caída en el turismo”, señaló.

El gremio espera que se pueda revertir esta tendencia.