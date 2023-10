Este 19 de octubre no se imputarán cargos contra Julio Gerlein: versiones encontradas

Hoy no se realizarán las audiencias de imputación de cargos y de medidas de aseguramiento en contra el reconocido empresario Julio Gerlein y los abogados de Alejandro Char, Diego Muñetón y Teodoro Antonio Dejón, quienes al parecer participado de la planeación y ejecución de la fuga de la excongresista Aida Merlano, ocurrida el primero de octubre de 2019 en el norte de Bogotá.

¿La razón? Hay versiones encontradas

El abogado penalista Miguel Ángel del Río, defensor de la exrepresentante a la Cámara, Aida Merlano, aseguró que la diligencia no se pudo llevar a cabo por la inasistencia de Gerlein y de su abogado defensor.

También dijo que no se presentó el abogado Antonio Dejón.

“Desde hace muchos meses estaban citados a esta audiencia de formulación de imputación y de medidas de aseguramiento el empresario Julio Gerlein y el señor Antonio Dejón, que iban a ser imputados y sobre los cuales se iba a solicitar medida de aseguramiento, es inaceptable que no se presenten a dar la cara ante la administración de justicia”.

Del Río anunció que pedirán que la diligencia se adelante en contumacia

“Junto con la Fiscalía General de la Nación solicitaremos que se les impute en contumacia, es decir que se les asigne un defensor público y que se haga la audiencia independientemente de su asistencia”.

Agregó que “no puede ser posible que se evada de esta manera la administración de justicia, como representantes de víctimas, expresamos nuestra molestia en ese sentido”.

¿Qué dice la Fiscalía General?

W Radio consultó al fiscal delegado del caso, Daniel Hernández, quien señaló que la audiencia no se llevó a cabo porque se hubiese retirado la solicitud sino por la inasistencia de Gerlein y Dejón y cada uno de los abogados defensores.

Explicó que la audiencia se instaló a las 8:00 de la mañana por el juez tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y que esperaron hasta las 8:20 minutos sin que se conectaran ni presentaran ni Julio Gerlein, ni Antonio Dejón, ni sus abogados defensores.

Aclaró que, solo hizo presencia Diego Muñetón y sus abogados y la Fiscalía General de la Nación, la representación de víctimas y la Procuraduría.

El juez le preguntó al fiscal Hernández si podía realizar la audiencia solo contra Muñetón y su respuesta fue que no.

Le dijo a W Radio que haberla adelantado sería “improcedente y de cierta manera un absurdo jurídico parcializar o partir la imputación o la medida de aseguramiento ante lo cual solicitó que se dejara expresa constancia de la inasistencia de las partes”.

Entre tanto, la Fiscalía emitió un pronunciamiento sobre esta audiencia.

“En relación con la audiencia programada para hoy 19 de octubre ante un juez de control de garantías de Bogotá para imputar cargos al empresario Julio Gerlein y los abogados Teodoro Antonio Dejón y Diego Muñetón, por presuntamente ofrecer dádivas a Aida Merlano para no declarar en un proceso penal, nos informa el fiscal del caso que la audiencia no se realizó porque no se hicieron presentes ni Julio Gerlein, ni Teodoro Antonio Dejón, tampoco se hicieron presentes sus abogados defensores. Así quedo registrado en la constancia expedida por el juzgado encargado de la audiencia.

Por lo anterior la Fiscalía radicará nuevamente ante el Centro de Servicios de Paloquemao la solicitud de audiencia. Estamos a la espera que el Juzgado certifique la razón por la cual no se llevó a cabo la diligencia”, afirmó.

Julio Gerlein

W Radio consultó al reconocido penalista Jaime Lombana, defensor del empresario Gerlein, quien desmintió las versiones que indicaron que no asistieron a la audiencia.

Señaló que junto con su cliente se presentaron a la diligencia programada ante el juez tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Incluso envió una fotografía en la que se observaba que tanto Gerlein como Dejón, se encontraban en el enlace virtual en el que se debió adelantar la diligencia de imputación de cargos.

El empresario además intervino asegurando que desde hacía 30 minutos se había conectado con el fin de participar en la diligencia.

También se grabó un video para demostrar su asistencia.

¿Error en el envío del enlace?

El abogado Lombana le aseguró a W Radio que, no al no recibir el enlace por parte del juzgado, “nos conectamos a un enlace que recibí en mi correo personal a las 8:20 de la mañana, procediendo a conectarnos de manera inmediata, en esa conexión se encontraba incluso conectada la oficina del abogado Miguel Ángel del Río, como se observó en la foto que envié a W Radio”.

Agregó que “no entiendo como no avisan al juzgado que estábamos conectados a un enlace que no corresponde al del juzgado”.

Finalmente, el abogado penalista aseguró “en conclusión aquí obramos de buena fe y con transparencia y sí comparecimos al enlace que nos envió la Fiscalía, es imposible conectarnos a un enlace que no se nos envió y prueba de todo lo anterior es el video que envié a W Radio”.

¿Qué audiencias se habían programado para hoy?

En medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, se habían programado las audiencias de imputación de cargos y de medidas de aseguramiento en contra del reconocido empresario Julio Gerlein y los abogados de Alejandro Char, quienes al parecer habrían participado de la planeación y ejecución de la cinematográfica fuga de Aida Merlano.

Cabe recordar que Merlano le entregó a la Fiscalía General de la Nación varias pruebas sobre lo que aparentemente habría ocurrido con Arturo Char y Julio Gerlein, quienes según ella la ayudaron a fugarse en octubre de 2019.

Según le dijo a la Fiscalía supuestamente los políticos también la habrían amenazado y al parecer le dijeron que sabían acerca de los movimientos de su hija Aida Victoria Merlano Manzaneda.

Ante dos fiscales y en compañía de su abogado Miguel Ángel del Río, la excongresista relató durante 10 horas los hechos que según ella ocurrieron y además entregó información clave como documentos además de su testimonio.

Después de su llegada al país, el pasado viernes 10 de marzo, es la primera vez que comparece ante la justicia colombiana para empezar a contar todo lo que dice saber sobre hechos de corrupción que se habrían presentado en la Costa Caribe.

El primero de octubre de 2019, fue el día en el que Merlano se escapó desde un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá, desde donde se lanzó utilizando una soga.

Los delitos

Los abogados que serán imputados por su supuesta participación en la fuga de Aida Merlano son: Diego Muñetón, a quien la Fiscalía General le imputará soborno en actuación penal y determinador de falso testimonio; Teodoro Antonio Dejón y Julio Gerlein por soborno en la actuación penal.