Duque no pensó en los usuarios: Gustavo Petro por elevados cobros de energía eléctrica

Montería

En medio del taller “Gobierno Escucha”, realizado este 19 de octubre en Montelíbano, sur de Córdoba, el presidente Gustavo Petro, se refirió a las energías limpias y cuestionó duramente a su antecesor Iván Duque.

“Todos sabemos que en el gobierno de Duque, cuando existía Electricaribe, el dinero público se puso por billones, se entregaron esas empresas con la cédula a dos grupos económicos: uno del lado del río Magdalena, otro de acá…y para garantizarle las utilidades, se les permitió algo que la ley prohíbe, que es trasladar al usuario las pérdidas por ineficiencia de la empresa”, sostuvo Petro.

Le puede interesar: La Policía se concentra y prioriza la captura de compradores de votos en el país: Petro

“Las empresas tienen pérdidas porque los más pobres no pueden pagar. Han comprado la energía y eso que no pagan los más pobres, se lo ponen en las facturas a los demás. Las facturas tienen altas tasas de energía eléctrica en toda la Costa Caribe. Ahora andan diciendo que eso es culpa de nosotros y no…Duque es el culpable, no pensó en los usuarios del Caribe y los y las están ordeñando en sus bolsillos, eso no puede pasar en mi gobierno”, señaló Gustavo Petro.

En ese sentido, el jefe de Estado explicó que “por eso la posibilidad de cambiar el modelo de energía eléctrica en Colombia, es algo imperativo y, ¿Cómo se puede lograr? Con el sol que sale de una manera casi que diaria en la Costa.

Finalmente, agregó que “la organización popular nos puede ayudar a ir transformándolo. El salto hacia la energía limpia, poner paneles solares que se hacen con níquel y el níquel está aquí en Montelíbano, Córdoba”.