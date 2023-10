La angustiosa llamada de oyente que asegura estar secuestrado en México

Smartphone in male hands. Close up of hands with a phone. Outdoor photo

Un oyente de La W se comunicó con la emisora en medio de un angustiante momento. Se trata Pedro*, un colombiano que aseguró estar secuestrado en México.

“Yo salí de Colombia por amenazas de grupos armados y disidencias de las Farc. Yo venía México con una cita para presentarme ante la Embajada de Estados Unidos, pero me llegaron al hotel donde estaba, así que me vine a una ciudad en la frontera con EE.UU. Pero el Cártel del Sinaloa me secuestró, me llevaron a una casa”, explicó el oyente.

Reveló que integrantes de este cartel le pidieron 1.000 dólares y alcanzó a tomar la ubicación del lugar en dónde lo tenían retenido. Además, aseguró que las autoridades mexicanas estarían trabajando de la mano con los delincuentes.

“La gente aquí pregunta mucho, pero ellos no saben que fui policía. A veces me cuestionan por qué pregunto tanto, pero me dieron a entender que tienen un laboratorio y hay personas del cártel controlando esta zona”, añadió.

Pedro* aseguró que no se puede ir de este lugar porque sus supuestos secuestradores le tienen el pasaporte.

“Yo estoy en la frontera con Arizona, EE. UU., y según lo que me dicen es que debo dar más dinero para poder salir de aquí (…) yo tengo información sobre este cártel, yo quiero presentarme ante las autoridades para mostrar lo que tengo. Pero no quiero que me deporten porque me van a matar y si me quedo aquí también”, señaló.

Cabe resaltar que Pedro* fue policía en Colombia durante 25 años.