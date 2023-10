No soy contratista ni recibo plata del Estado: Tulio Gómez al no poder salvar candidatura

Luego de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la acción de tutela interpuesta por Tulio Gómez, para anular la revocatoria de su candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca, el empresario impugnó el caso como medida provisional de urgencia.

En diálogo con W Radio, el candidato a la Gobernación del Valle afirmó que lo quieren inhabilitar por haber firmado, como representante legal del equipo de fútbol América de Cali, un contrato para tomar en alquiler un local. Sin embargo, aclara que ese contrato no se concretó.

Gómez agregó que “así se hubiera concretado (el contrato), no me inhabilita, ya que la Ley 2200 de 2022 dice que a quien celebre un contrato con el municipio no lo inhabilita para ser candidato a la Gobernación. Por eso hemos impugnado ese fallo y esperamos que se vaya al Consejo de Estado”.

Explicó que “hoy la Universidad del Valle no pertenece a la Gobernación, sino que es un ente autónomo. El juez de tutela dice que estoy inhabilitado porque hicimos un contrato con el estadio (Pascual Guerrero) de la Universidad del Valle y que la universidad es de la Gobernación; pero después de la Constitución del 91, se determinó que las universidades no son de la Gobernación, sino de la Nación, entonces, con esa interpretación, yo no estoy inhabilitado”.

Dijo que “para nadie es un secreto que el único candidato que le puede disputar la Gobernación a Dilian Francisca Toro, es Tulio Gómez y por eso nos han puesto todas las trabas, obviamente ella no lo hace de frente, pero tiene sus abogados. Se han buscado todas las artimañas para que no lleguemos a las urnas, porque en las urnas les ganaremos”.

Tulio Gómez puntualizó que el CNE se demoró casi un mes para resolver su situación, cuando debió ser resuelta en una semana “pero a la doctora Dilian Francisca Toro le pusieron una demanda por inhabilidad el martes y a los tres días se la resolvieron”.

Gómez añadió que también hay tutelas en camino de ciudadanos que sienten que su derecho a elegir a su candidato ha sido vulnerado.

Por su parte, el abogado defensor del máximo accionista del América de Cali, Néstor Acosta, confirmó que, en la mañana de este viernes, 20 de octubre, se concedió la impugnación por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en tal sentido, el Consejo de Estado fallará con sus medidas cautelares.