Polémica: Zulema Jattin pide apoyo públicamente para su cuota a la Alcaldía de Lorica

Montería

La cuestionada excongresista Zulema Jattin Corrales, quien recientemente aceptó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), haber realizado alianzas con paramilitares con el fin de lograr beneficios electorales, particularmente, en el llamado “Pacto de Sindicato” en 2003, sigue generando polémica.

Esta vez, por cuenta de un video que circuló en redes sociales, en el que se observa en una tarima pidiendo apoyo para su cuota a la Alcaldía de Lorica (su primo Edwin Jattin Díaz) y para el candidato a la Gobernación de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara. El hecho se habría presentado en el cierre de campaña de Edwin Jattin, la noche del 20 de octubre en la Plaza de la Cruz, centro del municipio de Lorica.

“Después de 5 años de ausencia, en los que estaba lejos de cuerpo, pero con el corazón y el alma en Lorica, cuando hace más de 30 años empecé mi carrera política como concejal de Lorica, no imaginaba que la política se iba a volver una pelea judicial y que mis contendores iban a querer utilizar la justicia para alejarme de la vida pública. No imaginé que la ambición y ansias de poder iban a alejarme tantos años del pueblo al que le he dedicado toda mi vida”, sostuvo Jattin.

“Vamos a elegir entre dos opciones de ver la política, una que encarna el otro candidato que ya sabemos cómo le va a Lorica con ellos en el gobierno. Esa opción que encarna un hombre sin experiencia, rodeado mal y que ha demostrado que no quiere a Lorica…y la otra opción que representa Edwin Jattin Díaz, próximo alcalde de nuestro municipio. No solo tiene la experiencia, la capacidad y las ganas, sino que tiene una jefa mujer, ¿Qué más puede pedir un alcalde de Lorica?”, señaló Jattin Corrales.

Asimismo, expresó que “el 29 de octubre vamos a elegir a Edwin y vamos a elegir gobernador de Córdoba a Erasmo Zuleta Bechara, quien nos va a dar la mano para que Lorica pueda reconstruirse. Al lado de Erasmo vamos a tener a Ana María Correa, diputada del Partido de La U, nuestro partido”.

El “ungido” del “Jattinismo” se enfrentará de nuevo a la cuota política del senador liberal Fabio Amín, que en esta oportunidad es Carlos Mario Manzur.

Con esta última corriente política, hace cuatro años el movimiento de la cuestionada excongresista Zulema Jattin, perdió la Alcaldía de Lorica.