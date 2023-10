Juez aclara que Jorge Agudelo es candidato por Fuerza Ciudadana a Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

Luego de conocerse el anuncio del registrador Nacional, Alexander Vega, que el partido Fuerza Ciudadana no tendrá candidato a la Alcaldía de Santa Marta para las próximas elecciones del 29 de octubre; el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta aseguró que Jorge Agudelo es el candidato a la Alcaldía Distrital por dicho partido.

El togado precisó al decidir un incidente de nulidad, por presunta falta de competencia que mantiene el conocimiento del proceso de tutela que otorgó la medida cautelar en favor de Agudelo para que se pudiese inscribir como candidato a la Alcaldía de Santa Marta.

El Juez Carlos Villalva Del Villar explicó en el documento los motivos de su decisión, “el juez que escuchó el problema descubrió que quien cometió el error fue el Registrador del Magdalena, no las personas de la capital. Por eso, decidió no enviar el caso al Tribunal A veces, hay cosas que se ven parecidas, pero son diferentes. Es como tener dos camisetas del mismo color, pero una con rayas y la otra sin rayas. Se ven parecidas, pero no son iguales”, dice.

Es de recordar que, ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena, se solicitó investigar penalmente y disciplinariamente, al juez Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, Carlos Alberto Villalva Del Villar por los delitos de fraude procesal y prevaricato por acción.