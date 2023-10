El documento de inteligencia mexicana que vincula a familia Char con el Cartel de Sinaloa

La W conoció en exclusiva el documento de inteligencia mexicana que vincula a la familia Char con el Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con el documento, “la fuente A-1 tuvo acceso a información privilegiada, proporcionada por un informante del ‘Cártel de Sinaloa’ perteneciente a la facción del alias ‘El Mayo Zambada’ a quien esta Agdría. Mil. y Ar. identifica como: “Mochis-6″.

En ese orden de ideas, señalan es “la red financiera a partir de la cual se opera dinero ilícito con fines electorales en el departamento del Atlántico, Colombia está liderada por: José Galo Abondano, Fuad Ricardo Char Abdala, Alejandro Char Chaljub y Luis Miguel Cotes”.

Así mismo, aseguran que “según reporta la fuente “A-1″ en la campaña de presidencial el autodenominado ‘Clan Char’ operará más de 100.000 millones de pesos colombianos”.

“El dinero entregado es contabilizado para que posteriormente, sus deudas sean pagadas por contratistas gubernamentales del departamento del Atlántico, quienes en una operación “back to back” apalancan con garantías el préstamo “parapolítico” solicitado por Alejandro Char Chaljub a José Galo Abondano”, dice el documento sobre un supuesto ‘modus operandi’.

Cabe resaltar que el medio de comunicación mexicano Eje Central reveló en su portal que el Cartel de Sinaloa, liderado por la familia de Ismael Zambada García, ‘El mayo’, y la de ‘Los Chapitos’ hijos de Joaquín Guzmán Loera, había consolidado el control de al menos tres puertos en Colombia en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Según la investigación, la cual tiene el nombre de la periodista María Idalia Gómez, “con la finalidad de garantizar su capacidad operativa, han construido un aparato financiero para movilizar a través del sistema bancario colombiano los ingresos derivados de sus actividades criminales”.

Según el medio, la institución financiera al que se hace referencia es el Banco Serfinanza, el cual tiene sede presencial en Barranquilla, y sus principales accionistas son Supertiendas Olímpica.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Alex Char se pronunció sobre los supuestos vínculos del Banco Serfinanza con el Cartel de Sinaloa.

Dicho documento rechaza las acusaciones relacionadas con las declaraciones de la periodista mexicana María Idalia Gómez.

“Nunca hemos tenido contacto con ninguna persona que tenga relación con carteles dedicados al narcotráfico y a al lavado de activos”, señalan.

Declaraciones Iván Cancino

En La W el abogado de Arturo Char, Iván Cancino, se pronunció sobre el documento emitido por inteligencia mexicana y aseguró que “es completamente falso”.

“No le damos credibilidad hasta que México no confirme. Hay muchas cosas que no cuadran porque inteligencia militar no puede hacer preguntas en un país democrático (...) pedir números no es una labor de inteligencia, sino de corroboración”, añadió.

Así mismo, señaló que “es muy extraño que supuestamente el documento se produzca en ciudad de México, cómo así que la agregaduría de una embajada no se dé en el país”.

En ese orden de ideas, mencionó que el documento habla de elecciones 2019 por lo que existirían elementos que lo hacen dudar del documento. “El documento es falso nada de lo que dice corresponde a la realidad”.

“Los ataques políticos son normales y hasta entendibles, lo importante es que la información no es cierta. Ni el banco, ni la familia Char han tenido relación con el Cartel de Sinaloa”, aseveró.

Por último, reveló que para presentar acciones legales, antes deben presentar un contexto y realizar derechos de petición, debido al impacto de la noticia.

“El contenido de la información no es real, es absolutamente inventado. Solo quieren generar dudas en medio de un proceso de elecciones”.