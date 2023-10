Gobernador del Quindío: ¿participación en política o inteligencia artificial?

Hablé con el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, sobre una grabación que conocí en la que se le oye hablando con Juan Miguel Galvis, candidato a sucederlo.

El gobernador Jaramillo aseguró que la grabación fue falseada con inteligencia artificial, sin embargo, un experto en el tema afirmó que no hay rastros de eso.

La conversación se desarrolla entre el gobernador Jaramillo y Juan Miguel Galvis, un antiguo miembro de su gabinete que aspira a sucederlo en representación del Partido Creemos de Federico Gutiérrez.

De comprobarse su autenticidad, la grabación evidenciaría que el gobernador está participando en política: Le da instrucciones de campaña al candidato Galvis, se refiere en términos despectivos a los municipios de su departamento y pregunta por Pablo, quien según la fuente de información es Pablo Jaramillo, el hijo del gobernador, cercano a la campaña de Juan Miguel Galvis.

El candidato llama al gobernador “jefe” y asegura que seguirá sus instrucciones “a puerta cerrada”.

Esta es la grabación

– Bueno con el tema aquí es seguir concentrados en Armenia, del resto me encargo yo con los alcaldes de nosotros, lo quiero ver es metido en Armenia. Los municipios a estas alturas a mí me valen verga. Además los votos de nosotros tienen que salir de donde sea. Mario les ha dicho cómo se tienen que mover. Los secretarios van a estar dando vueltas en los carros con vidrios arriba. ¿Pablo viene o no viene? - dice el gobernador Jaramillo.

– Jefe, quedamos de charlar esta noche a puerta cerrada - responde el candidato Galvis.

– Eso mijo, todo a puerta cerrada para que no nos relacionen con nada. Mucho cuidado con eso.

– Sí señor, yo me estoy cuidando mucho con todo lo relacionado al edificio. No se preocupe.

– Ha funcionado, pero toca seguir. Súbale el tono al discurso. Ataque a esos hijueputas. No se comprometa con nadie que la gente llega es a pedir maricadas.

El gobernador Roberto Jairo Jaramillo me dijo anoche que una aplicación llamada AI-Spy determinó que el 76% de ese audio fue hecho con inteligencia artificial. Aseguró, además, que él no habla en esos términos tan bajos, y que está enfrentado en el Quindío con unos bandidos capaces de todo.

Me afirmó que hoy, a primera hora, denunciará los hechos en la Fiscalía.

Le pedí a un experto en inteligencia artificial que analizara la grabación y su conclusión es distinta al concepto del gobernador del Quindío. Para él, las intervenciones en las que se oye la voz del mandatario departamental son auténticas, inalteradas y se desarrollan en planos acústicos consistentes con la presencia de un dispositivo directo de grabación.

El mismo experto, que no es colombiano, ni tiene interés en el resultado de las elecciones del domingo, me ayudó a identificar otros dos casos durante la campaña política en los que sí hubo uso de inteligencia artificial.

Bonus track

Desde hace meses hay cuestionamientos sobre el contrato de la Alcaldía de Bogotá, de Claudia López, para la concesión de los cementerios distritales.

A ese tema le está surgiendo una extensión interesante: La empresa contratada para ejercer la interventoría de esa concesión pertenece a una persona condenada por hechos de corrupción.

En el momento en que se le otorgó el contrato a su empresa Marcela Sofía Alies Fuentes estaba pagando su condena por los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos y corrupción privada agravada sobre bienes del Estado. Sus delitos estarían relacionados con el pago de coimas a Musa Besaile en un contrato con FONADE.

La ley de contratación establece que las empresas cuyos socios controlantes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública están inhabilitados para celebrar contratos.

El concejal Diego Cancino, quien descubrió estos hechos, demandará la nulidad de ese contrato.

