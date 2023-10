Registrador debe ser quien responda: MinInterior sobre invitación a disidencias en Popayán

Desde Barranquilla el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que el Gobierno Nacional estará en la Plaza de Bolívar abriendo las elecciones.

“El Gobierno Nacional estará como es tradición, en la Plaza de Bolívar en la mesa 1 abriendo las elecciones. Ahí acompañaré al señor presidente y luego estaré en el PMU. Si me toca ir a algún lugar de Colombia, lo haré con el mayor gusto, pero no es un tema del que estoy completamente seguro”, afirmó.

Asimismo, dijo que no hay invitación formal del acompañamiento de las disidencias en Popayán y que el Registrador Nacional deberá ser quien responda por la información que ha circulado.

“Me parece que es mejor preguntarle al señor Registrador. Él me dice que no ha habido una invitación”, señaló.

Mencionó que prefiere que sea el registrador quien entregue declaraciones sobre el tema y que tiene pendiente una conversación con el Alto Comisionado para la Paz.

También aseveró que no es extraño que en el marco de la política de Paz Total y de un cese al fuego esté incluido el respeto por el proceso electoral.

“El Gobierno Nacional tiene una política de Paz Total. En el marco de la política de Paz Total el Alto Comisionado está hablando con grupos guerrilleros para lograr una negociación. En el marco de esas conversaciones ha habido avances. Con el ELN se ha firmado un cese al fuego que en más de 50 años no se había firmado”, afirmó Velasco.

Sobre la advertencia de procuradora General Margarita Cabello sobre riesgos electorales, dijo que desde el Gobierno están preparados a través de un Plan Democracia.

“La democracia es una responsabilidad de todos, es de Estado, no es un tema solo de Gobierno. A mí no me molesta que la señora procuradora me pregunte por cómo está la preparación del Gobierno en temas de orden público. Estamos preparados, tenemos un Plan Democracia. Van a haber elecciones en cada uno de los rincones de Colombia”, aseguró.