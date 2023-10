Asesinan con arma de fuego a un aspirante al Concejo de Chalán, Sucre

Sincelejo

El aspirante al Concejo de Chalán, Sucre, por el partido Alianza Social Independiente (ASI), Jaime Luis Díaz Ricardo, fue asesinado por desconocidos que lo atacaron con arma de fuego en la tarde de este 27 octubre. Los hechos se registraron en la vereda Montebello, del municipio de Chalán.

La Plataforma de Derechos Humanos del Caribe colombiano expresó que “según versiones, a la víctima le dispararon en varias oportunidades, uno de los impactos fue en la cabeza. Su cadáver quedó tendido en el camino”.

Por su parte, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, dijo que “se enluta la democracia, se enlutan las elecciones de este domingo con el asesinato del aspirante Jaime Luis Díaz. Es absolutamente lamentable para una población que viene saliendo del trauma del conflicto, está en el postconflicto, una población que sufrió demasiado con la guerra; este es un mensaje fatal para Los Montes de María”.

“Estamos exigiéndole a nuestra fuerza pública el esclarecimiento de estos hechos”, anotó el mandatario departamental.

La víctima era un firmante de la paz. En ese sentido, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU), se condenó el crimen y se hizo un llamado a las autoridades competentes para reforzar las medidas de protección de los aspirantes a cargos de elección popular

Preocupante contexto:

La situación de orden público en Sucre se ha tornado compleja de cara al proceso electoral del próximo 29 de octubre. En una reciente entrevista con la emisora Caracol Radio, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, advirtió que “en la zona de la Mojana los bandidos del Clan del Golfo están constriñendo a nuestros candidatos, a las alcaldías y a los concejos, también los municipios de El Roble y el municipio de Galeras, también en los municipios de los Montes de María, Chalán, Colosó, Ovejas, Toluviejo y San Onofre… tenemos una dificultad con esta gente que quieren devolvernos al pasado y estamos haciendo lo posible por contener eso”, advirtió.

El mandatario aseguró que ha expuesto esta situación ante el Gobierno Nacional, pero “no he tenido una respuesta eficaz del Gobierno nacional, no los veo preocupados con esta situación. Es paradójico que este presidente, que saltó a la luz pública con el tema de paramilitarismo, esté permitiendo que el paramilitarismo vuelva a nacer en este territorio, eso no puede ser”, expresó el gobernador de Sucre.

Fuentes del departamento de Sucre han manifestado que seis campañas políticas han denunciado intimidaciones en esa sección del país.