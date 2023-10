Murió Matthew Perry, reconocido actor por su papel de Chandler en la serie ‘Friends’

El medio TMZ informó este sábado que Matthew Perry, reconocido actor estadounidense, falleció a los 54 años, al parece por ahogamiento.

Según el portal, fuentes de la Policía les dijeron que el actor fue encontrado sin vida en una casa en Los Ángeles, California. Sin embargo, destacan que aún no cuentan con información contundente de lo que sucedió.

Asimismo, TMZ menciona que lo encontraron en un jacuzzi de la casa, pero en el lugar no había drogas.

Perry era mundialmente famoso por su papel de Chandler Bing en ‘Friends’, una de las series más recordadas de los años 90 y que tuvo 10 temporadas.

Perry también partició en programas de televisión como ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge’, ‘Sydney’, ‘Beverly Hills, 90210′, ‘Home Free’, ‘Ally McBeal’, ‘The West Wing’, ‘Scrubs’, ‘Studio 60 on the Sunset Strip’, ‘Go On’, ‘La extraña pareja’.