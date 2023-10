Petro se reunirá con todos los mandatarios elegidos en estas elecciones territoriales 2023

Tras la culminación del evento inaugural de las elecciones territoriales en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los colombianos para que este domingo 29 de octubre salgan a ejercer su derecho al voto.

Cerca de 7.000 policías harán presencia en las calles con el propósito de custodiar la capital colombiana.

Cabe resaltar que durante la jornada electoral habrá cierres viales en la Plaza de Bolívar, Unicentro y Corferias, centros más importantes de votación. Además, este domingo no se habilitará la ciclovía.

El mandatario se pronunció sobre la grave situación que se presentó en el departamento del Cesar, donde habitantes de la zona incendiaron la Registraduría y dentro de las instalaciones murió una funcionaria, Duperly Arévalo Carrascal.

“Este es un hecho lamentable que no puede repetirse. Sabemos que la lucha política y el esfuerzo ciudadano por escoger quién será el mandatario exacerba la pasión. Colombia ha vivido tristes momentos alrededor de esa exacerbación, a veces motivada desde afuera, a veces surgida de las mismas luchas políticas. En Colombia han estallado guerras políticas y hemos, a través de los años, venido aislándonos de esa violencia y construyendo lo que llamamos paz. La posibilidad que la discusión, el debate, el desacuerdo, el conflicto no se tramite a través de la eliminación del contrario. Que sea la vida la que salga más fortalecida de la discusión política y no la muerte. Esperamos que el poder judicial de los organismos competentes se hagan justicia sobre los hechos en Gamarra”, manifestó el presidente Petro.

En cuanto a las elecciones territoriales, Petro aseguró que se reunirá con todos sin excepción con el propósito de articular todas las propuestas hechas en campaña, “para construir en común una potencia mundial de la vida que tiene que estar en paz y democracia”.

“Espero tranquilidad y prudencia, este es un día de paz, un día en que Colombia puede demostrar que ya votó por la paz”, puntualizó.