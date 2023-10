No soy el eslabón perdido del paramilitarismo: empresario Luis Gallo ante la JEP

En el marco de su comparecencia a una audiencia ante la JEP para revisión del estado de los predios que fueron despojados por el Fondo Ganadero de Córdoba en alianza con la casa Castaño, el empresario Luis Gonzalo Gallo, señaló que no tuvo nexos con paramilitares, contradiciendo lo que varios excompañeros en la junta directiva, han dicho de él.

“Yo he tenido el rótulo de ser el eslabón perdido del paramilitarismo, que no lo soy, y en esa reunión con las víctimas yo le dije a la señora Ayineth yo le dije tres cosas muy claras. La primera yo nunca he tenido relaciones con paramilitares, nunca las tuve ni las tendré” señaló ante los magistrados.

Lo sostenido por Gallo en la audiencia de las últimas horas riñe con lo afirmado en el pasado por ejemplo por Benito Molina, expresidente del Fondo, quien como lo reveló La W, aseguró que Gallo fue promovido por el exgobernador de Córdoba José María López, para que gestionara recursos desde el Fondo para las Autodefensas y luego ayudas para su desmovilización.

Luis Gonzalo Gallo además de desligarse completamente del paramilitarismo, sentenció que va a reparar a las víctimas independientemente de si es declarado o no culpable por la JEP en el caso de concierto para delinquir con las AUC y despojo, afirmando que para él “es un deber moral” al haber integrado la junta del Fondo para la época.