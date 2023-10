Sanitas es el mayor deudor del sistema y el que más dinero recibe: MinSalud

En una rueda de prensa a la que asistieron el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, y el director del Adres, Félix Martínez, se dejaron varias cifras sobre la mesa para ver hasta el momento cuanto se le ha girado a la EPS Sanitas y el porqué de la deuda de 400.000 millones a Cruz Verde.

Lo primero que anunciaron desde el Gobierno es que este año se le han girado $7,8 billones de pesos a Sanitas: “esta es la EPS que más dinero se le gira por Unidad de Pago por Capitación (UPC) y por presupuestos máximos y es el mayor deudor del sistema, pues le debe al 27% de las clínicas y hospitales”, aseguró el ministro, quien evidenció que hay un problema en cómo se da manejo a los dineros públicos del país.

Durante la rueda de prensa, Jaramillo se preguntó la razón por la cual las clínicas de Sanitas donde hay una integración vertical hay tan buena salud, pues a los hospitales públicos se les está debiendo 829.000 millones de pesos “todas las clínicas de EPS Sanitas dejaron más de 40.000 millones de pesos de utilidades el año pasado. Entonces uno se pregunta: no pagan, pero sus utilidades en sus clínicas donde hay integración vertical gozan de muy buena salud. No puede uno entender cómo no pagan a los proveedores y a los hospitales” aseguró.

Según Alfonso Jaramillo, él recibió a Cruz Verde en su despacho luego de que esta lo alertara sobre la deuda que tenía Sanitas y aseguró que entre privados el Gobierno solo puede actuar como mediador más no como intermediario por lo que aseguró que ese manejo del sistema se presta para este tipo de discusiones que terminan afectando a los pacientes.

“Sanitas recibió hace dos semanas los presupuestos máximos por más de $127.000 millones, es más se le adelantaron los de Octubre, y el acuerdo con Cruz Verde era que, de ese dinero, el 60% iba para la gestora farmacéutica. El problema que surgió hoy es que Sanitas no les cumplió el acuerdo y giró menos” aseguró el Ministro.

¿Qué pasará con los pacientes?

El ministro aseguró que las eps tienen la obligación de cumplir con el suministro de medicamentos en este caso con o sin cruz verde.

Frente a esto el presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda Sánchez, asegura que los $7,8 billones de pesos girados este año no han sido suficientes para pagar a los gestores farmacéuticos y que no han logrado ponerse de acuerdo con el Gobierno sobre lo que realmente se necesita.