Camioneros buscarán en mesas técnicas con el Gobierno que el diésel baje de precio

En entrevista con La W, Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, aseguró que las expectativas que hay desde el sector del transporte de carga con el inicio de las mesas técnicas con el Gobierno Nacional para reevaluar la fórmula con la que se define el precio de los combustibles del país, es que, para el próximo año el precio del diésel se mantenga estable o disminuya.

Esto a pesar de que, hace algunas semanas, el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue claro al indicar que, a más tardar para febrero de 2024, se dará inició a una senda de incrementos en el precio de ese combustible para terminar de cerrar la brecha que hay en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles.

En sus declaraciones, el líder gremial dijo “pues concertar con el Gobierno, sacar una nueva fórmula toda vez que hay de donde más o menos se pueda o mantener el precio o bajar, no sustancialmente, pero puede bajar algo, o al menos que se mantenga, entonces esa es la expectativa, nosotros tenemos ya contratados dos técnicos reconocidos en el país, especialistas en la fórmula del combustible, nosotros llevamos también dos meses capacitándonos para poder dar una discusión primero que todo con respeto y técnicamente para no solamente el bien del transporte de carga, de buses intermunicipal y urbanos y para las volquetas, si no pues para el país, porque si sube el diésel inmediatamente deben subirse los fletes, deben subirse los pasajes”.

Frente a la argumentación que entregó el sector de transporte de carga para que el diésel no suba de precio, se expuso que Colombia es productor de petróleo y que cuenta con dos refinerías que deben suplir la necesidad de generación del combustible, agregando que hay un error al momento de importar diésel al país, ya que este se compra en dólares, allí dijo Medrano “producimos el 90% de diésel a consumir en Colombia, únicamente exportamos el 10%, importamos el10 % en dólares pero todo el ciento por ciento no lo vuelven dólares, entonces hay un error ahí o no”.

Frente a un posible paro camionero, de llegar a registrarse incrementos en el precio del diésel, la Cámara Intergremial del Transporte, aseguró que primero se buscará la concertación con el Gobierno, pero que en dado caso que esto no ocurra, se acudirá a las bases camioneras sobre el camino que se deberá seguir, teniendo en cuenta que los gremios y empresarios no pueden disponer del sentir y el capital de los camioneros, que a la final es el vehículo con el cual se terminaría haciendo el paro.

