Corte Constitucional aplicó lenguaje para niños que recibirán pensión de Colfondos

El alto tribunal estudió el caso del por qué Colfondos se negó a entregarle la mesada a sus familiares, según la entidad, la tía y el abuelo debían soportar, a través de sentencia judicial que serían los cuidadores de los menores. Los familiares no estuvieron de acuerdo por lo que presentaron una tutela, que en un principio fue negada.

Ahora, el alto tribunal accedió a la tutela y les explicó a los niños que el dinero del ahorró de sus padres está en una entidad llamada Colfondos y que, es esa la encargada de entregárselo a su tía y abuelo. Sin embargo, por temas de procedimiento, hasta la fecha no ha ocurrido.

La Corte, entonces, dijo que como los derechos de los niños son más importante que otra cosa, le va a pedir a Colfondos que entregue el dinero de su papá al abuelo. Por último, la Corte señaló que de todo eso, lo que les debe quedar claro es que sus derechos son lo más importante para todos, y que su bienestar es lo que más le preocupa a su abuelo, a su tía y a los jueces que conocieron el caso.

“No están desprotegidos y esta Corte estará siempre para respaldarlos y protegerlos, así como a todos los niños de Colombia”, dice la decisión.

Así se dirigió la Corte a los menores

Queridos Tatiana y Federico: la Corte Constitucional es un lugar donde se toman decisiones cuando la gente tiene conflictos y necesita que alguien les ayude a resolver sus problemas. Su abuelo y tía le pidieron ayuda a la Corte para que ustedes pudieran recibir un dinero que su papá les dejó con mucho amor.

Este dinero, su papá lo ahorró durante todo el tiempo en el que trabajó, para que a ustedes no les falte nada. Colfondos es una de las empresas que maneja el dinero que todos los trabajadores que, como su papá, van ahorrando día a día.

Esta empresa ya les reconoció su derecho a recibir ese dinero que su padre les dejó, pero para darles el dinero, la empresa quería que su abuelo y su tía le mostraran un documento donde un juez los autorizara a recibirlo.

Para su abuelo y su tía ese documento no era necesario porque no salía en la ley. Por eso, quisieron que esta Corte le pidiera a la empresa que no les pidieran ese documento. Lo que esta Corte decidió, como juez de su caso, es que los derechos de los niños y las niñas, como ustedes, son más importantes que cualquier otra cosa. Por eso, la Corte le va a pedir a la empresa que tiene el dinero de su papá que se lo dé a su abuelo, para que él pueda darles a ustedes todo lo que necesitan para vivir contentos y en bienestar. Ahora, es importante que sepan que ese dinero es para ustedes, porque su papá se los dejó a ustedes y a nadie más, por lo que no se puede gastar en otra cosa que no sea en su beneficio.

También es importante que sepan que su abuelo está solicitando que lo reconozcan como la persona encargada de administrarles ese dinero. Tan pronto eso pase, la empresa Colfondos les deberá pagar todo lo que su papá les dejó. Pero no se preocupen, que hasta que eso ocurra, Colfondos igualmente les irá pagando mensualmente su dinero. De todo eso lo que les debe quedar claro es que sus derechos son lo más importante para todos, y que su bienestar es lo que más le preocupa a su abuelo, a su tía y a nosotros, los jueces que conocimos de su caso. No están desprotegidos y esta Corte estará siempre para respaldarlos y protegerlos, así como a todos los niños y las niñas de Colombia.