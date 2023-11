Si EPS no tienen recursos, necesitamos una reforma: MinSalud sobre Sanitas y Cruz Verde

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró en La W que no hay control sobre los recursos que se entregan a las EPS, lo que ha generado problemas en el sistema de salud, como lo evidenció la desición de Cruz Verde de no suministrar a partir del 16 de noviembre los medicamentos no PBS a los más de seis millones de pacientes que hacen parte de esta promotoras de salud.

Según el ministro, este año, el presupuesto para la salud aumentó un 25% “el presupuesto no es algo que puede estirarse, entonces, si no alcanzan los recursos, tenemos que sentarnos a hacer una reforma para ver como conseguir los recursos que hagan falta”, aseguro.

La reforma a la salud que continúa su trámite en el Congreso es, según el ministro, la solución para que este tipo de problemas entre privados no siga ocurriendo “deber ser el Adres el que le pague directamente a los proveedores, acá lo que pasa es que se le paga a la EPS y este decide a quién pagarle”.

Jaramillo aseguró que, mientras revisaba las cifras, que Sanitas es el deudor más grande del sistema y en este momento debe 899 mil millones de pesos a clínicas y hospitales “si nosotros les pagamos directamente a estos hospitales, nos evitamos esta situación, esa es la reforma”.

Uno de los principales argumentos de Jaramillo es que Sanitas ha priorizado las clínicas verticales osea la que hacen parte de las misma EPS “sus clínicas tuvieron ganancias de más de 232 mil millones de pesos, sus clínicas son boyantes, pero no le paga a sus proveedores ni a los que no hacen parte de su integración vertical”, aseguró y agregó que la única solución es que los privados dejen de manejar los recursos.

“¿Qué están haciendo con los recursos las EPS?, ¿los ponen a rentar?” fueron dos preguntas que se planteó el sector de la salud para asegurar que si los $84 billones que se les ha girado este año a las EPS no son suficientes, debe analizarse si hay que aumentar los impuestos.

Uno de los principales puntos de las reforma a la salud es el giro directo, lo que evitaría que las EPS fueran las intermediarias entre los gestores farmacéuticos y el sistema, y eso, según el ministro, es la solución para que estos temas, que vienen del pasado, no sucedan cada año.

Escuche la entrevista completa en La W: