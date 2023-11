Tensión política por ‘voto finish’ en Santa Marta

Continúa la polémica por la situación de los escrutinios en Santa Marta para definir quién será el próximo alcalde, esto debido a la diferencia de votos entre los candidatos Jorge Agudelo y Carlos Pinedo.

Aunque los resultados preliminares daban como ganador al candidato Agudelo, de Fuerza Ciudadana, Pinedo reclamó el triunfo en medio de un apretado resultado que mantiene los ánimos al límite en la capital del Magdalena.

Cabe resaltar que la diferencia entre los aspirantes es de 282 votos, razón por la que Pinedo ha exigido la apertura de las urnas con el propósito de realizar un reconteo.

En Sigue La W Jorge Agudelo, potencial ganador, se pronunció sobre este rifirrafe y aseguró que el objetivo de sus contrincantes es mostrar que hay alteración de orden público para llevar el trabajo del conteo hacia al CNE en Bogotá.

“Porque todos sabemos que están coludidos no solamente con el CNE, sino que recordemos que el registrador se prestó para mentirle a los samarios diciendo que mis votos no iban a ser contados. No permitiremos que esto se lo lleven”, manifestó.

Por su parte, Pinedo señaló que aceptará la derrota si y solo si se realiza nuevamente el conteo para determinar quién será el próximo alcalde de Santa Marta.

“Queremos garantías y que se vigilen los escrutinios, que se abran las mesas y así brillará la democracia, transparencia y la justicia”, puntualizó.