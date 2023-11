“RBD está más vigente que nunca”: Charly Rey, guitarrista de la agrupación

La agrupación mexicana RBD finaliza este lunes 6 de noviembre su ciclo de tres conciertos en Medellín como parte de su gira internacional ‘Soy Rebelde Tour’. La presentación del elenco de la recordada telenovela, en el estadio Atanasio Girardot, destacó por la efervescencia de un público que anhelaba el regreso de los artistas desde el 2007.

La W tuvo el chance de hablar con Charly Rey, guitarrista de RBD, que se ha encargado de ser uno de los principales instrumentistas en la gira, que ha llevado al grupo a través de México, Estados Unidos y Suramérica.

El destacado músico de sesión, que trabaja también con otros reconocidos intérpretes latinoamericanos como Beto Cuevas (de La Ley), contó su experiencia ante el público de la capital antioqueña y agradeció el cariño de todos los colombianos.

“Fue increíble en Medellín, la gente, pese a la lluvia, no se movió”, contó el guitarrista.

“Nada ha cambiado en el fervor de la gente desde que hicimos la primera gira en Colombia en el 2007, en Cali, Bogotá y Medellín”, recordó el músico argentino.

“Es una conexión especial que se crea entre las canciones, y el público, nadie sabe de dónde viene esta magia. En estos 54 shows que estamos haciendo, el grupo está más vigente que nunca, son cosas lindas que no tienen explicación.”.

“Los fans siempre están más enterados incluso que yo. Luego, ya me contaron todo lo de la gira y me pareció espectacular y sobre todo es como un regalo para la gente, eso ha sido y sigue siendo un fenómeno”, narró Rey sobre el momento en el que se enteró de la gira con RBD.

“La gente que antes no tenía la posibilidad o sus padres no los dejaban hoy en día tiene la chance de revivir todo lo que sintieron en ese momento. Uno puede tener una idea y hacer, pero puede que no funcione, en la música y en la conexión con el público siempre hay algo mágico”.

Finalmente, Charly Rey tuvo palabras de agradecimiento para los fans de RBD en el país: “quiero agradecerle al público colombiano por su entrega, nosotros en el escenario lo sentimos de una manera muy fuerte, esa energía que se genera”.

Reviva la entrevista completa a continuación: