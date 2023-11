Daniel Rojas negó que vaya a ser jefe del gabinete de Gustavo Petro

Daniel Rojas, presidente de la SAE, es uno de los principales aliados del presidente Gustavo Petro en su Gobierno, teniendo encargos como el manejo de los billones de pesos de los activos que fueron propiedad de delincuentes y narcotraficantes.

De allí que, por su cercanía con el alto mandatario, un rumor haya tomado gran fuerza, pues su nombre resonó como la sustitución de Laura Sarabia en la jefatura de gabinete.

Rojas dialogó con Julio Sánchez Cristo en La W para dar respuesta a este tema, conociéndose si continuaría en la SAE o cambiaría su cargo.

“La respuesta es clara, yo me quedo en la Sociedad de Activos Especiales porque ese fue el encargo que me dio el presidente, no hemos hablado de ningún otro cambio en mi rol”, reveló en La W.

Asimismo, en cuanto a la información sobre un pulso de poderes políticos entre los vicepresidentes Bautista y Caballero, ante lo que el mismo Daniel Rojas aseguró que se trataba de rumores sin fundamento.

“No se en que se fundan todos estos rumores, he hablado con el presidente, pero del afianzamiento de la agenda que tenemos aquí en la SAE, constituyendo un equipo claro con un trabajo armónico. La sucesión del cargo no es más que un rumor mal fundado”, concluyó.

