Uno no puede ser tan irresponsable solo por sacarse un clavo: Claudia López a Petro

Bogotá

Durante la presentación de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de ‘Bogotá Cómo Vamos’, la alcaldesa Claudia López aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas al presidente Gustavo Petro.

En sus declaraciones, cuestionó la intención de Petro de tomar decisiones que corresponden a la Alcaldía de Bogotá, como el proyecto de la primera línea del metro de Bogotá.

“¿No le basta con ser presidente? ¿Le parece poco ser presidente? Tanta lucha para llegar a la Presidencia y ahora quiere ser alcalde. No, señor presidente, la Alcaldía no está vacante”, señaló la mandataria durante su intervención.

La alcaldesa argumentó que el debate sobre el contrato de la primera línea del Metro ya se había llevado a cabo en 2019, cuando se firmó el acuerdo. López también mencionó otros proyectos importantes para Bogotá que habían sido objeto de controversia debido a la posición de Petro, como el Regiotram de Occidente, el Regiotram del Norte y la extensión de la Avenida Boyacá.

Además, López acusó a Petro de ser irresponsable al retirar subsidios en Bogotá como represalia por sus diferencias políticas. Según la mandataria, esta decisión afectó a 161,000 familias que recibían el ingreso solidario del Gobierno Nacional, lo que generó graves consecuencias para las personas en situación de pobreza. La alcaldesa enfatizó que el hambre no debe tomarse a la ligera y consideró que Petro actuó de manera abusiva y con abuso de poder.

“El presidente chantajeó a Bogotá de frente y en febrero salió su ministro de Transporte y nos dijo: si no paran el metro, el Gobierno Nacional que financia otras obras lo detendrá. Después, le quitó literalmente el pan de la boca a 161,000 familias bogotanas que recibían el ingreso solidario por parte del gobierno nacional debido a la pobreza, y ahí están las consecuencias. El hambre no es un chiste. No es solo una estadística, es un niño, una mujer cabeza de familia o un adulto mayor que no puede comer tres veces al día. Uno no puede ser tan irresponsable solo por sacarse un clavo, por intimidar a otro. Eso es irresponsable. Eso es abusivo, eso es abuso de poder y no es parte de una controversia democrática” dijo la mandataria capitalina.

En su intervención, Claudia López reiteró que el contrato de la primera línea del metro ya está en marcha y avanza según lo previsto. Además, expresó su desacuerdo con la propuesta de Petro de realizar un plebiscito sobre el metro y cambiar el contrato, insistiendo en que la decisión democrática ya se había tomado y era clara.

Los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2023 de Bogotá Cómo Vamos revelan un aumento significativo en la inseguridad percibida por los ciudadanos, con más de la mitad de los bogotanos sintiéndose inseguros, y el 60% de ellos afirmando que la inseguridad ha aumentado durante la administración de la alcaldesa Claudia López. Además, un 45% de los ciudadanos no denuncia robos debido a la percepción de que hacerlo no es efectivo, y el 81% cree que los delitos menores rara vez son castigados.

Un dato alarmante de la encuesta es el aumento del 25% en el número de personas que informan no haber comido al menos una de las tres comidas diarias en Bogotá, un incremento de 11 puntos porcentuales durante la gestión de la alcaldesa López. Las casas encabezadas por mujeres son más susceptibles a la falta de alimentos.