Computadores no presentaron fallas en pruebas para elegir al nuevo registrador Nacional

La Escuela Judicial ‘Rodrigo Lara Bonilla’ sostiene que los presidentes de las altas cortes, Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, se equivocaron con el proceso para elegir al próximo Registrador Nacional.

El concepto fue enviado a través de un informe tecnico - administrativo a las cortes, en medio del estudio de una tutela por vías de hecho que presentó el Dr. Lennart Mauricio Castro López, contra los organizadores del Concurso de Méritos Especial para elegir el reemplazo de Alexander Vega para el próximo periodo (2023-2027).

Tutela que está actualmente en estudio por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal por parte del magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito.

En la tutela, el Dr. Castro López, alega que hubo varias irregularidades y además recuerda que las mismas cortes aceptaron ciertos errores en la prueba de conocimientos y que, por ende, tuvieron que agregar tres aspirantes más a la lista de 10 que surgió luego de los exámenes de méritos que presentaron 37 candidatos. La última lista de aspirantes contiene 13 aspirantes.

Ahora, lo que sostiene la Escuela Judicial es que, durante la aplicación de la prueba, el día 26 de agosto de 2023, se realizó monitoreo constante por parte del equipo de tecnología de la Escuela Judicial, a las URLs dispuestas y aprobadas por las Corporaciones, las cuales eran de gestión exclusiva de los delegados de las Cortes, y que se desarrollaron con normalidad.

De conformidad con lo expuesto, dice la Escuela Judicial que quedó en evidencia: “con sustento en el seguimiento que se le hizo a la red, que los equipos de cómputo no presentaron ningún inconveniente, al momento de la presentación de las pruebas. No obstante, los delegados de las Cortes luego de transcurrida media hora del inicio de las pruebas, la cual tuvo lugar a las 8:30 a.m., decidieron reiniciarlas y dispusieron la salida temporal de los participantes de las aulas”.

Minutos después, solicitaron a los participantes regresar a los salones, donde les fue informado que se suspendían las pruebas por problemas técnicos en la aplicación web prevista para el proceso y que se reprogramarían posteriormente, a través de una adenda al cronograma.

Finalmente, la tutela presentada por Dr. Lennart Mauricio Castro, en la contestación por parte de los presidentes de las altas cortes han solicitado que sea declarada improcedente, la cual está en término para fallar en próximos 10 días, cabe resaltar la acción de tutela la coadyuvaron 3 mujeres y 4 hombres dentro de ellos el Magistrado Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta Fuentes “quien suspendió provisionalmente los efectos del fallo de destitución contra el alcalde Gustavo Petro”.

Este informe fue firmado por Mary Lucero Novoa Moreno directora de la Escuela ‘Rodrigo Lara Bonilla’.