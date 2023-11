Procuraduría hace dura crítica a la JEP por metodología del caso de violencia sexual

La W conoció el documento de 31 páginas en el que la Procuraduría Delegada ante la JEP apeló la decisión que decretó la apertura del macrocaso sobre violencia sexual, y realizó fuertes críticas a la metodología adoptada por la sala a cargo, solicitando que sea corregida en segunda instancia.

En un primer orden, para el ministerio público en la metodología de investigación anunciada no se delimitaron debidamente las competencias del caso de violencia sexual frente a los otros macrocasos ya abiertos, por tanto solicitaron que dicho punto sea aclarado indicando que es confuso.

“Lo que se observa de lo expuesto y de las hipótesis de investigación que fija el macrocaso 011 (violencia sexual) es que existen múltiples dificultades para comprender la forma en que se investigará, juzgará y sancionará, de manera prevalente y no subsidiaria, el fenómeno de la violencia sexual, de género y por prejuicio ocurrida en el conflicto armado” dijo el ministerio público.

También se afirmó que los patrones criminales identificados desde el principio sin adelantar la investigación pertinente y de fondo, podrían generar un prejuzgamiento frente a lo ocurrido.

“Existe especial preocupación al no ver que el caso se prioriza para visibilizar los contextos reales de la guerra, tal como ocurrió, y tal como fue vivida por los civiles victimizados en el conflicto o la violencia intrafilas que sufrieron las víctimas. Se observa el interés de hacer visible la violencia sexual al interior de las filas, no obstante, no sucede lo mismo en la visibilización de la violencia sexual contra la población civil” indicó la Procuraduría.

Adicionalmente, rechazaron y pidieron reevaluar las llamadas “imputaciones colectivas” de varios macrocasos conjuntamente con la línea exclusiva sobre violencia sexual. A juicio del ente de control retrasarían injustificadamente los hechos ya investigados y además, el macrocaso debe tener una línea de investigación propia y decisiones de fondo propias y no dependiendo de otros macrocasos.

“Preocupa sobremanera que, existiendo un caso temático que debe ser prevalente frente a los hechos aún no investigados por la JEP, se pretenda imputación conjunta con los casos que van a agrupar otras conductas, como si la violencia sexual no tuviera la entidad y gravedad suficiente para que se realice una imputación directa de estos graves crímenes” criticó duramente el ministerio público.

Finalmente, se reprochó que en la delimitación de los hechos priorizados contenidos en los distintos informes recibidos no se decantó cuáles estaban siendo investigados y cuáles no. Adicional, solicitaron extender el universo de los hechos criminales de violencia sexual preestablecidos a los más de 3.156 (teniendo en cuenta el elevado subregistro) para tener una base de conocimiento más robusta y que abarque un mayor nivel de justicia.