Joven de 19 años fue hallada sin vida en un socavón de Sativasur, Boyacá

Las tres últimas semanas fueron de incertidumbre, preocupación y nerviosismo para la familia Castillo Sierra, quienes tenían la esperanza de abrazar de nuevo a la joven Jimena Andrea Castillo Sierra luego de su desaparición el pasado 27 de octubre en la ciudad de Sogamoso, pero la misma, terminó este sábado con el hallazgo de su cuerpo sin vida en una mina de carbón en el municipio de Sativasur.

Familiares de la adolescente habían manifestado que, al parecer, el día de su desaparición habían visto a Jimena subirse en un taxi con un joven, versión que al final no pudo ser corroborada, generando aún mayor incertidumbre con su paradero.

“Ella desaparece el 27 de octubre en horas de la tarde, entre las 5:00 y las 5:30, y la verdad no sabíamos cómo iba vestida. A nosotros primero nos dijeron que ella presuntamente había salido en un taxi con un muchacho que es mechudo, caleño y que al parecer se iba para Cali. Otra información que nosotros recibimos es que ella se había ido era para Bogotá con unos amigos y nada más”, señaló una de las familiares de la joven.

Jimena Andrea vivía con su tío Luis Francisco Sierra, quien tenía su custodia, y fue quien días después de su desaparición le manifestó a sus allegados que su sobrina había decidido irse por su propia voluntad.

“Los últimos reportes que nos entregó el señor que vivía con ella, fue que supuestamente Jimena estaba cansada de su vida actual, que se había llevado todas su ropa y había destrozando su teléfono celular, eso se nos hizo bastante extraño y comenzamos a preocuparnos mucho más. En este tiempo solamente han venido con información no verídica, como que supuestamente a ella la habían visto por los lados del Condorito, nosotros nos acercamos a preguntar en el lugar donde presuntamente ella había estado, nos informaron que no; acudimos al gimnasio que iba siempre y nos dicen que ella no volvió, que la última vez que estuvo fue el jueves 26 de octubre, también nos dirigimos a la UNAD porque ella era estudiante de allá y nos confirmaron que ella no se había conectado desde el 27 de octubre y nada más”, apuntó la familiar.

La situación empeoró aun más con el fallecimiento del tío el pasado miércoles 8 de noviembre, cuyo cuerpo fue hallado dentro de la mina de carbón donde trabajaba en el municipio de Sativasur, en el que aparentemente se habría quitado la vida.

La ilusión de volver a ver a Jimena era muy grande por parte de la familia, amigos y compeñeros, quienes decidieron realizar una velatón pidiendo el pronto regreso a casa de la joven. El desenlace de esta historia no sería la que todos esperaban, ya que Jimena Andrea fue encontrada sin vida este sábado en la misma mina de carbón donde días atrás había muerto su tío Luis Francisco Sierra.

Jimena Andrea Castillo Sierra era estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Sogamoso y unos meses atrás se había graduado como técnica en Asistencia a la Primera Infancia del Instituto Técnico de los Andes Iteandes de Sogamoso.