Cambio Radical y Centro Democrático abandonan debate de reforma a la salud

El debate de reforma a la salud sigue caldeando los ánimos en el Congreso de la República. Este martes se reanudó la votación luego de que se negara una nueva solicitud de aplazamiento. Sin embargo, la sesión ha estado marcada por gritos y reclamos frente al manejo del debate y a los artículos en discusión.

El Centro Democrático y Cambio Radical, los dos principales partidos de oposición abandonaron el recinto porque aseguran que no hay garantías para el debate y mantienen si estrategia de intentar romper el quórum.

“Vamos a debatir cuando haya debate, pero nos vamos a salir a la hora de la votación, porque no les vamos a hacer quórum”, afirmó el representante Andrés Forero, del Centro Democrático.

Sin embargo, la ausencia de los congresistas de esas colectividades no ha afectado en gran medida el avance de la discusión.

Lo que sí ha demorado el debate ha sido el rosario de intervenciones de representantes de partidos como Alianza Verde, Dignidad y Compromiso e incluso el Liberal, en las que alegan que la iniciativa podría incentivar la corrupción y la politiquería con artículos como el 42, al que varios calificaron de “orangután”.

“Señores Gobierno del cambio, en el artículo 42 sobre la provisión de empleo de director acaban de eliminar el concurso y los parámetros mediante los cuales se elige al director de las nuevas entidades ISE. Ustedes están avalando una proposición que le va a permitir a los entes territoriales nombrarlos a dedo, ¿qué es lo que les está pasando? ¿Dónde está la integridad de este Gobierno?”, afirmó la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde.

Ante esto, el coordinador ponente, Alfredo Mondragón, respondió que lo que pretenden quienes se oponen a la disposición sería “dejar las cosas como están”.

“Evidentemente el sentido desde la ponencia era un artículo en donde pudiéramos establecer mayores mecanismos y controles a lo que hay actualmente, pero han dicho que el Pacto y el Gobierno no concertan y este artículo lo hemos tenido que concertar. Han dicho que el presidente Petro no ha logrado la mayoría de gobernaciones ni alcaldías y que no tiene amigos, entonces no va a haber ningún tipo de suspicacia de quienes dicen que esto es una especie de trapisonda”, manifestó.