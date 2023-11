Demandan elección del alcalde de Duitama

Tunja

En las últimas horas se conoció una demanda interpuesta por los abogados Jhon Valderrama Lombana y José Luis Valenzuela en contra la elección del mandatario de Duitama José Luis Bohórquez por una presunta doble militancia en modalidad de apoyo, debido a que Bohórquez habría pedido votos para una excandidata al Concejo del municipio de otro partido.

“Consideramos que José Luis Bohórquez está inmerso en una doble militancia en modalidad de apoyo, ya que debía apoyar a los candidatos de su afiliación política. La afiliación política se determina en unos formatos que para eso tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil y pues la creencia popular que tiene la ciudadanía es que las coaliciones políticas les permiten brindarle apoyo a todos los candidatos que pertenezcan en sus coaliciones, cosa que va en contravía de la normativa electoral que es que rige nuestro nuestro país. Resulta y pasa que la afiliación política que tiene el alcalde electo es por la Colombia Humana, es decir, que según los lineamientos del Consejo de Estado y de la misma ley 1475 de 2011, él debería apoyar a sus candidatos al Concejo Municipal, a los de la Colombia Humana. Nosotros tenemos pruebas que estamos aportando al Tribunal Administrativo de Boyacá donde se evidencia que el doctor José Luis Bohórquez, alcalde electo, está pidiendo votos a candidatos al concejo del Polo Democrático Alternativo, entonces es el Polo Democrático Alternativo firmó una coalición para avalar a José Luis Bohórquez a la alcaldía, los candidatos al concejo que firmaron esa coalición podían apoyar y solicitar votos por él, pero el doctor Bohórquez no podía apoyar a estos candidatos debido a que entraría en el ejercicio de la doble militancia por apoyo”, aseguró Valderrama Lombana.

Según los abogados, el caso de Bohórquez es similar al que le sucedió al ex congresista César Pachón, a quien le anularon su elección como senador de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), periodo 2022-2026, “por haber incurrido en doble militancia, al apoyar al entonces candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá de la colectividad Colombia Humana, Pedro José Suárez Vacca, pese a que el MAIS contaba con un aspirante propio para ese departamento, no importa que se llame Pacto Histórico dice la ley, dice la jurisprudencia que se tiene que respetar la afinidad política, es decir, si usted es de color amarillo y tiene candidatos color amarillo, pues tiene que apoyar a sus candidatos de color amarillo, si tiene candidatos color rojo, pues tiene que apoyar a sus candidatos color rojo, no puede hacer un arco iris porque eso estaría en curso en la doble militancia”.