Duro agarrón entre Catherine Juvinao y Alfredo Mondragón por ‘mico’ en reforma a la salud

Los representantes a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, mantuvieron un acalorado debate por lo que sería un ‘mico’ en la reforma a la salud: se trata de un artículo que les entrega a los políticos tradicionales la gerencia de los hospitales.

Para Juvinao el panorama es claro: “lastimosamente en este momento al Gobierno no le importa aprobar una mala reforma, con los ‘micos’ que sea. El paciente y el ciudadano es lo último que importa en la discusión”.

De esta manera, Juvinao explicó el artículo del supuesto mico en la reforma a la salud que, para ella, perjudicaría aún más la prestación de este servicio en las zonas rurales del país.

“Ayer llegamos a la Plenaria e iban leyendo ese artículo ‘songo sorongo’. Escuché esa aberración e hice la denuncia y ustedes se hicieron los sorprendidos (le dijo a Mondragón). En esta reforma hay demasiada hipocresía del Pacto Histórico que son los que se reúnen con Dilian Francisca Toro (de La U)”, afirmó.

A propósito del supuesto ‘mico’, Juvinao aseguró que trató de descifrar las firmas de los congresistas que firmaban el artículo, pero no eran legibles, solo la de Alfredo Mondragón.

“El representante Mondragón dice que avalaron eso por dar contentillo básicamente, o sea, quedan las reglas de juego como están. Estoy aterrada de la cantidad de mentiras: en la ley se reglan las condiciones sobre las cuales los aspirantes pueden participar, pero además tienen que seguir una evaluación de competencias y esto elimina todo esto”.

Es por esto que leyó textualmente lo que dice ese artículo: “para la posesión del cargo, el director nombrado deberá hacer un proceso de inducción”. Algo que calificó como “una sinvergüencería”.

Sobre el artículo de concurso de méritos que presentó el Pacto Histórico, y el Gobierno Nacional, Juvinao destacó que apoyó esa proposición y otras cosas de la reforma, pero le lanzó una fuerte crítica al representante Mondragón.

“Invito a Mondragón a que deje de hablar como un niñito de colegio. Critico que usted es supremamente conveniente. Cuando se pone testarudo, no lee las proposiciones de sus compañeros, cuando aparecen los partidos tradicionales entonces a usted le cae el Mondragón demócrata y dice que deben convencer a los partidos”, aseguró.

Finalmente, Juvinao resaltó que ella no se ha reunido con ninguna EPS: “no conozco a los gerentes, jamás me he sentado con Sanitas, nunca me he sentado con Sura”

¿Qué dijo Alfredo Mondragón?

El representante Mondragón explicó que no se han aceptado las proposiciones que hace Juvinao porque “benefician a las EPS” y “proponen que le dejemos el negocio a las EPS en las zonas urbanas”.

De esta forma, aseguró que hay una intención de desviar la discusión porque hay proposiciones que los han llevado a que dejen todo igual en el sistema de salud, es decir, la contratación de los prestadores a las EPS, “que se han robado la plata”.

Ante los señalamientos de Juvinao contra el Pacto Histórico y sus representantes por el ‘mico’, señaló que se han generado unos “espantapájaros” alrededor de la reforma.

“Nos han dicho que nosotros y el Gobierno no somos capaces de conciliar y dialogar (…). Tenemos que lograr la comprensión del Congreso para que entiendan qué es lo que proponemos. Lo que está ahí en la reforma no es ningún mico”, expresó.

“Doctora Juvinao, lea la reforma. Si no lo lee es muy difícil o porque no lo quiere entender. Cuando hablamos en la reorganización de los recursos eso ahondará fuertemente en las zonas rurales”, añadió.

Por otro lado, aseguró que fue el Pacto Histórico y no Juvinao quienes propusieron que se hiciera un proceso de mérito para ocupar estos cargos tan importantes en el nuevo sistema de salud, “pero varios colegas nos dijeron que no nos metiéramos en esa discusión”.

Posteriormente, a Mondragón se le preguntó Por qué firmó la proposición de entregarle a los políticos la gerencia de los hospitales, sin embargo, no dio una respuesta concreta.

“Yo creo que podemos avanzar en términos de méritos. Ese artículo es nuestro, del Gobierno y el Pacto Histórico, queríamos avanzar, pero ante todos los espantapájaros que le pusieron a la reforma tenemos una dificultad muy grande”.