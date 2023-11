Los ganadores del Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar 2023

Este miércoles 15 de noviembre se llevó a cabo la edición 48 del Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar, máximo galardón otorgado a los profesionales del periodismo, quienes participan en diferentes categorías.

Para esta edición el jurado estuvo conformado por Yolanda Reyes, escritora, columnista y educadora; Eduardo Arias, biólogo con trayectoria periodística en prensa, radio y televisión; Natalia Botero, fotoperiodista, artista visual, docente e investigadora universitaria; Edwin Carvajal, doctor en teoría de la Literatura y el Arte de la Literatura Comparada y magíster en Literatura Colombiana; Jorge Orlando Melo, historiador y filósofo, magíster en historia latinoamericana; Sandra Sánchez, historiadora y analista de medios en clave de poder y género; y Adriana Villegas, comunicadora social y periodista, abogada y magíster en Estudios Políticos y candidata a doctora en Literatura.

Así mismo, la invitada especial fue la escritora ucraniana Kateryna Babkina, quien en 2021 ganó el Premio Angelus de Literatura de Europa Central por el libro My Grandfather Danced the Best, publicado en polaco.

Ganadores Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar

Estímulos al periodismo universitario audio

Juliana Builes Aristizábal de la Universidad de Antioquia por ‘Sin escape pódcast: inmersos en el delito’

Estímulos al periodismo universitario video

Daniela Vallejo, Marilyn Calvache y Édison Benavides de la Universidad Mariana de Pasto por ‘Hilos de la libertad: la paz no sólo es el silencio de las armas’.

Estímulos al periodismo universitario texto

Santi Peralta Rodríguez de la Universidad Javeriana por ‘María Osorio: el ojo maestro de la literatura infaltil’

Estímulos al periodismo universitario multimedia

Juan Pablo Castillo, Santiago Rodríguez, Iván Beltrán, Valentina Romero, Laura Suárez, Valentina Huérfano, Camila Castañeda, Juan David Sarmiento, Leidy Castillo, María José Acuña, Andrés Urrea y Daniela Ortiz del Politécnico Grancolombiano por ‘Criminalización de estudiantes’.

Noticia Audio

Jorge Espinosa de Caracol Radio por ‘El cuestionado Informe del Ministerio de Minas y Energía’.

Noticia Video

Jaime Flórez Suárez de Noticias Caracol por ‘El operativo policial que terminó con tres asesinatos’

Noticia Texto

Laura Ardila, Ever Mejía e Isabella Marín de la Silla Vacía por ‘El vale de Petro con las maquinarias en las regiones’

Reconocimiento del jurado en Noticia Texto

Juliana Ramírez y Angélica Gómez de Cambio Colombia por ‘”Si este documento se filtra, la reforma se cae”: El papel de la discordia’

Periodismo investigativo audio

Sebastián Nohra y Valeria Santos de Blu Radio por ‘El saqueo a los recursos de la paz’

Periodismo investigativo video

Ricardo Calderón, Johanna Álvarez y Jaime Flórez de Noticias Caracol por ‘Los secretos de la fuga de Matamba’