“Lo soñé desde pequeña”: Joaquina, ganadora de Latin Grammy 2023 a Mejor Nuevo Artista

La gala de los Latin Grammy 2023 celebrada desde Sevilla, España, dejó un sinfín de momentos memorables tanto para los asistentes como para los artistas que se llevaron el galardón, como es el caso de Joaquina Blavia Canabal, conocida en el mundo artístico como ‘Joaquina’, una cantante y compositora venezolana que se llevó el Grammy a Mejor Nuevo Artista.

Para hablar de lo que ha sido este triunfo, la artista dialogó con La W, dando cuenta de lo que fue obtener este triunfo.

“No me la creía para nada, ha sido uno de mis sueños más grandes desde chiquita”, expresó la joven música de 19 años.

Joaquina empezó a escribir canciones, acompañándose del violín o de la guitarra. Con el apoyo de su familia, se preparó para presentar su primer trabajo musical. Le facilitaron la entrada al mundo del entretenimiento musical, para el que está especialmente dotada.

Sin embargo, sin su disciplinado y talentoso trabajo, Joaquina no habría aprovechado las oportunidades que ha tenido en la vida. En poco tiempo, sus canciones han empezado a sonar en la escena hispanoamericana de la música pop, refiriéndose a Julio Reyes, productor musical y buscatalentos que la encontró.

“Conocí a Julio por un amigo en común, le envié unos demos que había hecho y no sabíamos que estaba buscando músicos. Me escuchó, me llamó y me invitó a formar parte de su programa para desarrollar artistas. Terminé firmando con una discográfica y de allí todo se fue desencadenando”, contó.

También habló sobre algunos de sus temas musicales que día a día toman fuerza en plataformas globales, como ‘Rabia’.

Finalmente, en cuanto a sus círculos familiares y sociales, expresó que todos se alegraron con su galardón, aunque, en un comienzo, le costó expresar que era la música a lo que se quería dedicar.

“Soy una nerd con todo, yo amaba leer, de allí debe venir mi gusto por escribir canciones (…) Mi familia está en Venezuela, nunca he dejado de ir aunque llevo mucho tiempo viviendo en Miami. Mi cultura y mi esencia están allá”, cerró.

