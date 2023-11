Uribe aseguró que la JEP es irresponsable porque no examina denuncias de Salvatore Mancuso

Luego de que el viernes fuera aceptado por la JEP el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se volvió a referir al tema y cuestionó a esa corte.

En una nota que publicó en la red social X, el jefe del Centro Democrático, manifiesta que “Irresponsable JEP, no examina hechos opuestos a versión de Mancuso. Todo para darle impunidad a quien asesinó más de 5 mil personas”.

El viernes precisamente Mancuso, quien aún permanece preso en los Estados Unidos, sostuvo en su declaración a la JEP, que Uribe Vélez, tenía conocimiento de los que paso en la masacre del Aro.

Antes estos señalamientos, Uribe en su declaración dominical explica además que “la sesgada JEP publica una nota para acusarme de conocimiento del Aro: Mezcla al bandido de Mancuso; a Pedro Juan Moreno (Fallecido); al general Iván Ramírez con quien no tuve relación directa”.

Incluso precisa que “al coronel Suárez, comandante en Córdoba entre 1995 hasta agosto 1996, que niega que se hubiera reunido con Mancuso y conmigo”.

Según Uribe, de esos hechos es que se sugiere “que yo tendría conocimiento de que iban a realizar la masacre, sucedida a finales de 1997″.

El expresidente previamente había dicho que “este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre el Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia”.

Esta masacre fue perpetrada el 22 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, en Ituango (Antioquia), donde integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a 17 campesinos y otros tantos fueron desplazados de sus tierras.

Frente a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, Salvatore Mancuso aseguró que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, siempre tuvo conocimiento de la operación que derivo en la masacre del Aro.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, aseguró Mancuso a la JEP.