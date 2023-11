Contraloría convocó a reunión con las EPS y MinSalud por crisis del sector salud

La W Radio conoció que el contralor general de la República, Carlos Zuluaga Pardo, convocó a una reunión en las instalaciones de la Contraloría el próximo lunes 27 de noviembre a las 3:00 de la tarde, a la que invitó a las EPS y al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, todo en el marco de los procesos de responsabilidad fiscal que han sido noticia.

Esto después de que el ministro Jaramillo pidiera a la Contraloría General de la Nación intervenir la situación de la EPS Sanitas considerando que esta miente a sus afiliados, tras el anuncio de la EPS sobre un nuevo acuerdo temporal con Audifarma, en consecuencia de el rompimiento de relación con Cruz Verde.

“Nos preocupa que mientras crecen las utilidades de Sanitas, mientras crecen en toda América, en Brasil, en Perú, en México, en EE.UU. acá no tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas”, afirmó el ministro.

Precisamente, esta reunión se da porque, según fuentes de La W, en las auditorías a las EPS sí se ha encontrado un mal uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es precisamente la crítica que originó esa discusión.

La Contraloría ha afirmado en repetidas ocasiones que los recursos para la salud deben ser mayores, sobre todo en cuanto a los presupuestos máximos.

Antecedentes

Esto también se origina tras la petición del ministro Jaramillo de solicitar a la Contraloría que permitiera a la Superintendencia investigar a fondo el destino de los 9 billones que se le han girado a la EPS Sanitas y de los cuales no hay existencias para pagar a los gestores farmacéuticos y ver, según el Ministro, quien se está beneficiando en última instancia.