Es esencial eliminar a Hamas y su capacidad militar: general en retiro Gadi Shamni

El general en retiro Gadi Shamni, excomandante de la División de Gaza de las FDI, habló para los micrófonos de La W sobre la guerra entre Israel y Hamás y la posibilidad de un acuerdo de un canje de 50 rehenes por 300 presos.

En primer lugar, Shamni aseguró que “es esencial eliminar a Hamás, eliminar su capacidad militar. Todo comenzó en Israel con ese atentado el 7 de octubre en el cual asesinaron a niños, a madres y quemaron a personas vivas, pero esto es un plan mucho más grande, más amplio que viene por parte de Irán. Irán está detrás de todo esto y si Israel no gana esta guerra, luego van a seguir por toda Europa. Irán planea destruir a Occidente”.

Asimismo, indicó que “ahora mismo Israel no está atacando toda la Franja de Gaza, solo en la parte del norte en la ciudad de Gaza y hay mucho trabajo por hacer. Israel se va a tomar mucho tiempo todavía en la Franja de Gaza (…) tiene que haber esa pausa en la guerra, algo que es bastante peligroso para Israel porque Hamás no cumple y no respeta los acuerdos”.

En esa misma línea, el excomandante resaltó que “en mi opinión, la reconstrucción de la Franja de Gaza debe darse luego de que un régimen amigo se posesione de Gaza porque la única opción es la autoridad palestina, es la única opción amigable para Israel en este momento”.

Añadiendo que “Israel debe quedarse el tiempo que necesita en la Franja de Gaza, es obvio que Israel no tiene ningún tipo de interés en controlar la Franja de Gaza por siempre, luego de la destrucción de Hamás, eventualmente va a salir de la Franja una vez llegue un gobierno allí”:

Por último, Shamni dejó claro que Irán es una amenaza para todo el mundo, “no es solo un problema de Israel, ellos están mandado armas a Europa y a Latinoamérica, hacen presencia mundial, así que debe haber un esfuerzo internacional para acabar con Irán o controlar ese poder nuclear que pueden tener”.

Escuche la entrevista completa a continuación: