No hay condiciones para tinto Uribe-Petro, si citan votación de la reforma: Andrés Forero

En diálogo con Sigue La W el representante a la Cámara Andrés Forero, confirmó que él y su jefe político Álvaro Uribe asistirán a la invitación del presidente Gustavo Petro a Casa de Nariño, para explicarle durante un tinto vespertino, las razones de su bancada para oponerse a la reforma a la salud.

Sin embargo aseguró que si el presidente de la Cámara Andrés Calle cita este miércoles a la plenaria para discutir la reforma a la salud, no existen las condiciones para tomarse el tinto en Palacio:

“Andrés Calle insinuó, incluso pudo haber afirmado de manera clara y directa que mañana pondría a consideración de la plenaria la reforma a la salud, y en esas condiciones nosotros no podríamos asistir a ese tinto porque somos integrantes de la bancada de los que hemos estado dando el debate desde la Comisión Séptima y el representante Corzo y yo, los que acompañarían al presidente Uribe a esta reunión, y obviamente si el presidente de la Corporación insiste en ello, siento yo que no se podrían dar las condiciones para que podamos asistir a ese tinto”, aseguró.

Frente a la pregunta de si lo que busca su bancada es frenar la discusión de la reforma y ganar tiempo mientras se concreta el tinto, y poner condiciones para materializar el encuentro con el presienre Petro, el representante Forero contestó:

“Más que condicionado es que la obligación primaria que tenemos nosotros es votar la reforma, es dar el debate como lo hemos dado. Sé que hemos sido criticados por quedarnos al debate y salirnos a la hora de votar, si es que el gobierno no ha sido capaz de configurar el quorum suficiente. Pero no puede ser que estén votando ese proyecto mientras al mismo tiempo nosotros estamos en una reunión donde el presidente nos pidió que le expusiéramos cuáles eran las razones por las que nos oponemos. No es que lo estemos condicionando sino que nos parece que es lo mínimo que uno esperaría” enfatizó el congresista del Centro Democrático.

El escenario revive el cruce de mensajes entre el presidente Petro y el exmandatario Uribe a través de sus redes sociales. Ambos coinciden en el tinto pero no en detener el trámite de la reforma mientras se da el encuentro.

El exsenador Uribe dijo que el tinto ayudaría si se detiene la aprobación en la Plenaria:

“Creo que quienes estamos en oposición a las Reformas, de diferentes bancadas, deberíamos aceptar la invitación del Presidente Petro. Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en la plenaria de la Cámara”, escribió en su cuenta de X.

Mientras que el presidente Petro le contestó:

“Sin parar el debate señor expresidente Álvaro Uribe y de cara a la discusión de la reforma a la salud en el senado, claro que pueden degustar el tinto de Palacio que el expresidente conoce bien. Serán bienvenidos”.

El congresista Andrés Forero insistió que no es una condición para realizar el encuentro:

“No estamos condicionando sino que sencillamente si el presidente Calle insiste en hacer eso pues mal haríamos nosotros en salirnos y no dar el debate. Le plantearemos que esto no se restringe solo al Centro Democrático, tratamos de que nos acompañaran integrantes de otras bancadas del Congreso que han manifestado una opinión crítica a la reforma. El ministro Velasco decía que los congresistas más combativos la idea no era sacarlos para que aprobaran rápidamente la reforma”.

Pese a ser opositor, Uribe aceptó la invitación del presidente Petro, pero no contó con el respaldo de toda su bancada ni de los congresistas de oposición.

“Lamentablemente ninguno decidió asistir porque consideraba que tienen que recibir una invitación directa de parte del presidente para poder asistir. Lo que sí hicimos fue plantearle al presidente es la posibilidad de que nos acompañaran expertos en salud y voceros de pacientes que a pesar de que no necesariamente son cercanos al Centro Democrático, tienen dudas y preocupaciones significativas sobre la reforma”, confirmó el representante.

¿Cuáles son las líneas rojas?

El congresista del Centro Democrático aseguró que su bancada coincide con el gobierno sobre el fortalecimiento en la atención primaria en salud, la prevención y la promoción, pero adviritó que para ello no se necesita una reforma como lo propone el presidente, pues la ley 1438 le da posibilidades de implementar estas políticas que incluso hizo Gustavo Petro durante su alcaldía en Bogotá.

“Hay un tema de la mayor gravedad, el gobierno quiere cambiar y extender la modalidad de compra del SOAT con las demoras de la ADRES, eso abre una puerta para la corrupcion. El tema de la transición: el gobierno habla de 2 años en los que la ADRES, las alcaldías, gobernaciones van a poder atender varias de las responsabilidades de las EPS. Pero estudios nos dicen que pueden ser en 5 años. Nos divide el cómo”, aseguró Forero.

¿El CD apoyaría ajustes a la reforma, o su retiro es un inamovible?

Frente a esta pregunta el representante Andrés Forero aseguró que es necesario que el presidente convoque a una gran mesa de salud.

“No sabemos el desenlace de la reunión con el presidente Petro. Vamos a ir con claridad, no es un ejercicio de negociación es un diálogo democrático”, puntualizó.