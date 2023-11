Pudo ser un comentario ordinario, pero no homofóbico: Ocampo sobre polémica con Polo Polo

El representante Alejandro Ocampo protagoniza una nueva polémica tras visitar una feria de juguetes sexuales en la que afirmó que quería comprar un dildo o consolador a la oposición, mencionando principalmente el nombre del también congresista Miguel Polo Polo. En diálogo con La W, el congresista explicó su afirmación la cual calificó cómo “una broma entre amigos”.

Este degenerado es representante a la cámara por el Pacto Histórico. Dice que va a comprar ese vibrador para Polo Polo y sus amigos de la oposición. Señor @alejoocampog le recomiendo que salga del closet, ese es un lugar muy oscuro y solitario ¡anímese! Y por lo visto a quien le… pic.twitter.com/7mTY6iuAmR — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) November 20, 2023

Según Ocampo, no hay razón para ofrecer disculpas, pues considera que no se refirió a la orientación sexual de Polo Polo.

“Yo no insulté a Polo Polo, no hice referencia a las condiciones sexual ni racial, de hecho él es quien hace referencia a mí. Lo que me parece gravísimo es que yo no hice ninguna referencia a él, que regalarle un juguete sexual a alguien lo ofenda, pero que Polo Polo sí tenga patente de corzo para insultar a todo el mundo”, señaló.

Ante las críticas, el representante del Pacto Histórico agregó que el comentario pudo ser “jocoso o de mal gusto”, pero que a su juicio no hubo homofobia.

“Qué mojigatería de país. Lo que dí fue papaya y ahora me van a acusar de un comentario homofóbico que nunca hice. La verdad creo que se están excediendo en el tema. Estoy aterrado de que al mayor matoneador del país con comentarios racistas, con delitos contra el presidente, no le pueda decir uno que le va a regalar un dildo. No fue un comentario homofóbico ni racista, cómo los que él hace”, dijo.

Finalmente, el congresista de la bancada de Gobierno manifestó que no lo hizo con mala intención, pero que “no hay comparación en las ofensas de él con lo que recibe”.

“Si hay una persona de la comunidad LGBTI que se sienta agredida les pido disculpas porque yo nunca he dicho un comentario homofóbico, pero ahora el mayor matoneador se declara víctima y no le exigen el mismo respeto cuando habla mal de la vicepresidenta, del presidente y de nosotros. Estoy aterrado de que lo mío sea más grave”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W: