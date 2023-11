Regalar un juguete sexual no es una ofensa: Alejandro Ocampo sobre polémica con Polo Polo

Pudo ser un comentario ordinario, pero no homofóbico: Ocampo sobre polémica con Polo Polo

El representante a la Cámara, Alejandro Ocampo del Pacto Histórico, acabó inmerso en una polémica por cuenta de un video, que él mismo pidió que le grabaran, mientras visitaba una feria donde se promocionaban juguetes sexuales.

Allí, Ocampo pidió que le explicaran cómo funcionaba un consolador y aseguró, sarcásticamente, que lo quería regalar al también representante Miguel Polo Polo y otros integrantes de la oposición.

Para responder sobre el tema, el congresista pasó por los micrófonos de La W, asegurando que esto no se trató de ningún tipo de ofensa.

“Me parece gravísimo que regalar un juguete sexual a alguien implique que uno lo ofenda, pero que Polo Polo sí tenga patente para tratar al presidente de delincuente, a la vicepresidenta de simio, a nosotros de degenerados”, aseveró.

Del mismo modo, reafirmó su postura de que él no lo insultó, y que este ahora asume un “rol de víctima”.

“Es una broma que pensaba hacerle a unos amigos en un tema que no es literal, yo no he hecho ningún comentario homofóbico (...) Que mojigatería de país, ¿a nadie le han regalado un dildo, un vibrador, un juguete sexual y eso implica que lo maltraten a uno?”, agregó.

Finalmente, regresó al mismo punto donde se hace referencia a que “es escandaloso que al mayor matoneador del país, con comentarios racistas, uno no le pueda decir que le puede regalar un dildo, pueden decir que hice un comentario ordinario, pero jamás homofóbico”.

