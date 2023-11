Vicepresidenta propuso contemplar la visión de familia extensa para adopción de niños

En las últimas horas, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, encabezó el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el que también participaron la directora general de la entidad, Astrid Cáceres y delegados de los ministerios de Salud, Trabajo y Educación, entre otras.

En medio del encuentro, la alta funcionaria puso sobre la mesa la opción de contemplar nuevas alternativas para las adopciones de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades, teniendo en cuenta una visión de familia extensa.

Le puede interesar Dejan libres por vencimiento de términos a dos procesados por caso Marelbys Meza

“La figura de familia no es solo papá y mamá, si ellos están ausentes y no pueden asumir, hay otra familia más extensa, que son los tíos o las abuelas, y eso no se tiene en cuenta en los procesos (...) creo que hay otras alternativas, incluso si no son familiares, pueden ser el maestro, la madrina o la misma comunidad hay personas que podrían asumir la responsabilidad de esos niños y esas adopciones no se contemplan”, aseguró.

Otro de los temas que se tocó durante el encuentro fue el del Sistema Nacional de Justicia Familiar y las acciones que ha implementado el ICBF para fortalecer este proyecto.

En este sentido, la directora de la entidad, Astrid Cáceres, destacó que “estamos analizando cuidadosamente la estructuración del Sistema del Cuidado. Cada uno de los componentes debe tener un enfoque de garantía de derechos y protección para todo lo que componen este sistema: niños, niñas, adolescentes, jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal”.