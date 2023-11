“No borra nada, no es una revancha”: Jhon Jairo Bodmer tras el título de Atlético Nacional

La hinchada ‘verdolaga’ ha vuelto a sonreír. Atlético Nacional venció a Millonarios desde el punto penal para coronarse campeón de la Copa Colombia por sexta vez en su historia y conseguir su título número 33. Jhon Jairo Bodmer, entrenador del equipo paisa, habló en los micrófonos de La W sobre lo que significa este triunfo.

“Una felicitación especial a los muchachos que tenían un camino ya recorrido al momento que yo llegué. Al final el mérito es total y es de ellos que anoche tuvieron ímpetu y otra cantidad de cosas desde su calidad y profesionalismo”, afirmó Bodmer, quien aprovechó también para agradecer a la hinchada y valoró la oportunidad de tener un título en su carrera como entrenador.

Sin embargo, añadió que “hay que pasar la página porque estamos en cuadrangulares semifinales y tenemos una obligación el domingo”. El próximo partido del ‘verde’ es ante América de Cali con la necesidad de ganar para seguir con opciones de llegar a la final.

La final se definió desde los doce pasos después de un empate al último minuto de Atlético Nacional y el director técnico confesó que si bien hay que tener cierto parte de tranquilidad para cobrar el penal, las emociones deben estar presentes.

“Una final de este calibre, con el rival que teníamos al frente, no se puede decir que estamos tranquilos. De hecho no hay que estar tranquilo, hay que estar con adrenalina y saberla manejar positivamente”, destacó Bodmer, quien afirmó que si bien no hay tranquilidad, sí hay un gran trabajo mental por parte de los jugadores.

“Es una capacidad enorme de los jugadores de manejar sus sentimientos. Lo hicieron con mucha calidad y mérito total para ellos que tuvieron un gran partido de lo personal a lo colectivo y lo mental. Merecido el título para ellos”, indicó el entrenador.

Ahora, si bien un gran sector de la afición ve este triunfo ante Millonarios como una “revancha” tras la derrota en la final de Liga el semestre pasado, Jhon Jairo Bodmer no lo ve así.

“No borra nada y tampoco es una revancha. Lo que pasó el semestre pasado tenía que pasar, había que pasar la página y seguir adelante. Los muchachos han tenido la fortaleza, jerarquía y personalidad para continuar y esto ahora es una nueva historia” señaló el director técnico.

Finalmente, de cara a lo que resta de la temporada, Bodmer reconoció que si bien es difícil avanzar a la final de Liga tras dos derrotas en los dos primeros juegos de los cuadrangulares, hay que afrontar lo que queda de la manera en que han afrontado todo el semestre.

“Matemáticamente existe la posibilidad de buscar una nueva final y mientras eso exista, vamos a trabajar para que pueda suceder”, concluyó el director técnico del ‘Verde Paisa’.

Escuche la entrevista completa en La W: