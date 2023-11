Petro pidió a Mintransporte crear hoja de ruta con CCI para dar soluciones a concesiones

Gustavo Petro. Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images

En entrevista con La W, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, confirmó que el presidente de la República, Gustavo Petro, dio instrucciones al ministro de Transporte, William Camargo, para que a partir de la próxima semana se siente con el gremio para definir una hoja de ruta con la que se pueda dar soluciones prontas a los problemas que hoy tienen las concesiones.

Uno de los principales puntos, según Caicedo, será definir la fecha en la que se implementará el segundo incremento en las tarifas de los peajes para 2024, que corresponderá a la cifra de inflación con la que cierre el presente año.

Para iniciar, Caicedo explicó que “hemos venido construyendo en la Cámara una línea de comunicación cómoda y respetuosa con el Gobierno y se refleja en un hecho que se hizo evidente en la conversación que tuvimos con el presidente y con sus ministros del despacho del presidente”.

Añadiendo que “la institucionalidad de los gremios va mucho más allá del interés específico de cada compañía (…) los gremios tienen que ir un poco más allá de entender el momento político. Es legítimo que el presidente hable con los ‘cacaos’”.

En cuanto a la incertidumbre que hay por los cambios que se podrían dar en la relación del Gobierno con la infraestructura en el país, el presidente de la CCI indicó que “por instrucciones del propio presidente, el señor ministro de Transporte y el suscrito, empezamos a hacer el borrador de lo que podría llamar una ruta crítica para actualizar las tarifas de los peajes en un escenario que le dé tranquilidad al mercado, a los financiadores, pero que también permita actualizar esas tarifas”.

De esta manera, confirmó que hay instrucciones del presidente Gustavo Petro de avanzar en esa dirección.

“El señor ministro de Transporte y la Cámara estamos trabajando en esa hoja de ruta para solucionar no solamente lo que quedó pendiente cuando no se indexó con la inflación la tarifa de peajes a comienzos de 2023. Estamos trabajando en esa dirección. No queremos dejar en el vacío las noticias buenas que surgieron en la conversación que tuvimos con el presidente”, detalló.

En esa misma línea, aclaró que “la institucionalidad que nos ha permitido avanzar en los últimos 30 años en materia de infraestructura se mantiene. La ANI no se va a acabar, por el contrario, a la ANI se le va a fortalecer en cuanto a que se va a ocupar también de avanzar en lo que el presidente llama infraestructura de orden social”.

Por último, resaltó que hay que buscar nuevas fuentes de financiación diferentes a los peajes.

