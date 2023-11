Trastornos urológicos: ¿cuándo deben hacerse los hombres el examen de la próstata?

En Salud y Algo Más el doctor William Quiroga, urólogo y especialista en cirugía laparoscópica urológica, habló sobre los trastornos urológicos en especial los problemas en la próstata.

En el marco de la concientización de la salud reproductiva del hombre que se conmemora en noviembre, el médico aseguró que “es importante mantener contacto constante con el urólogo y que sea este el que concientice sobre algunas enfermedades que se pueden presentar en diferentes etapas de la vida, como el cáncer de testículos que se da entre los 18 y 40 años y después de esta edad o de los 50 hay que estar pendientes de enfermedades de la próstata”.

Sobre el cáncer del testículo, Quiroga explicó que pese a no ser uno de los más frecuentes se puede presentar generalmente con una masa indolora, “si el paciente no se hace un examen no lo va a notar hasta que sea notorio por su tamaño. Es importante realizar el autoexamen. Este cáncer es casi en el 98% tratable y curable”.

Por otro lado, sobre las enfermedades en la próstata señaló que esta tiene dos tipos de crecimiento uno benigno y uno maligno.

“El crecimiento benigno es el que se manifiesta con dificultad para orinal, el maligno se detecta mediante el tacto rectal”, añadió.

Escuche la entrevista completa: