La única forma de cumplir con el Plan de Desarrollo es trabajar de manera conjunta: DNP

Montería

Desde la ciudad de Montería, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, advirtió el pasado 24 de noviembre que cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo dependerá en gran medida del trabajo conjunto con los alcaldes y gobernadores recientemente elegidos.

“Hemos tratado de ser lo más razonable posible y no poner metas que estén demasiado lejos, pero es un trabajo difícil porque necesitamos la coordinación con los ministerios y, sobre todo, con los gobiernos locales (gobernadores y alcalde). Estamos teniendo reuniones con los gobernantes electos y les estamos diciendo que la única forma de cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo es que trabajemos de manera conjunta”, indicó el funcionario.

Asimismo, sostuvo que “Planeación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo no es nada sin los alcaldes y gobernadores. Realmente, los que ejecutan el Plan de Desarrollo son los alcaldes y gobernadores, nosotros lo que hacemos desde el Gobierno Nacional es coordinar, pero sin la colaboración de todos es imposible. El cumplimiento del Plan de Desarrollo depende mucho de la actitud y el espíritu de integración y coordinación que tengan los nuevos alcaldes y gobernadores”.

El funcionario insistió en la importancia del agua en este Plan Nacional de Desarrollo.

“Ninguno de los ríos en el futuro se debería estar contaminando. Para mí, esto debería ser una súper prioridad para alcaldes y gobernadores; que ningún río se siga contaminando, empezando por el río Bogotá (…) Segundo, es increíble que municipios al lado del río en el Chocó, una de las zonas más pluviales del mundo no tengan acueducto. Tercero, los asuntos que tienen que ver con el transporte fluvial, que nos parece un absurdo que Colombia haya dejado el transporte fluvial”, puntualizó el funcionario, quien hizo una rendición de cuentas desde la capital de Córdoba.

Frente al catastro multipropósito que el Gobierno Nacional ha definido como “el inventario o censo de las casas, lotes, terrenos o bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, de dominio público o privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de lograr su identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y objetivos. Esta política catastral para Colombia se define como un servicio público, orientado a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información de los bienes inmuebles públicos y privados”, el director del DNP expresó lo siguiente:

“Aquí en Córdoba, nosotros pensamos en hacer catastro multipropósito en 21 de los 30 municipios del departamento, pero nosotros necesitamos que los alcaldes nos digan: efectivamente, me la juego por el catastro multipropósito, pongo todo mi esfuerzo para que, con Planeación, DANE, el IGAC…avancemos en el catastro. Entonces, nosotros decimos que vamos a llegar a 660 municipios, de esos 21 están en Córdoba, necesitamos que los alcaldes digan que vamos a trabajar juntos, porque si un alcalde nos dice que no quiere catastro multipropósito, pues no se puede hacer”.

Anuncios para Montería:

Desde la ciudad de Montería, el director del DNP también reafirmó su compromiso para la materialización del proyecto Mercado del Sur, teniendo en cuenta las pésimas condiciones en las que funciona la principal central de abasto de la ciudad de Montería.

“Hablé con el alcalde Ordosgoitia, estuvimos en el DNP con algunos representantes de los comerciantes y dijimos que la actitud desde Planeación es tratar de avanzar lo más rápido que se pueda para que el proyecto se concrete. Este es un proyecto que es muy importante para la ciudad”, manifestó el funcionario.

En ese sentido, aseguró que “espero que podamos seguir avanzando, el municipio puede contar con toda la colaboración del Departamento Nacional de Planeación, estamos en la mejor disposición”.

Según el proyecto de la Alcaldía de Montería, el proyecto del nuevo Mercado del Sur contemplaría “un área total de 20.470 m2, en los que se incluirán 530 unidades integradas por 386 módulos de ventas, así como también, 38 restaurantes y 106 unidades de bodegas, con 18 posiciones de parqueo para cargue y descargue, espacios para zonas de basuras, almacenamiento en seco y en frío, administración y baños”.