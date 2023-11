A mí sí me gustaría ver una convención liberal; hay mucho por decir: MinInterior

La carta que el expresidente César Gaviria envió al presidente Gustavo Petro en la que anuncia que, en la próxima convención le pedirá al Partido Liberal que salga de la coalición de Gobierno, ha generado todo tipo de reacciones, entre ellas, las del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien aseguró que los integrantes del partido tienen mucho que decir.

“El señor expresidente Gaviria es el director del partido y en virtud de ello lo respetamos y una opinión del expresidente Gaviria en el partido pues evidentemente tiene fuerza. Pero como dijo el vocero de los senadores Alejandro Chacón, esas decisiones se toman en bancada o en la convención del partido”, dijo el ministro.

Entre tanto, el ministro indicó que la convención es más que necesaria porque se deben escuchar todas las voces de los liberales en el país.

“La carta de Gaviria, no lo digo yo lo dicen los senadores, fue una carta motu propio, no representa a la bancada y a mí sí que me gustaría ver una convención del partido porque yo creo que los liberales de todo Colombia tienen mucho que decir”, agregó.