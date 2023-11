Corte dio luz verde a la extradición del hijo de alias ‘Don Mario’

La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición de Sebastián Meneses Toro, hijo del extraditado narco alias ‘Don Mario’ por los delitos de conspiración internacional para distribuir cocaína y conspiración internacional para fabricar cocaína.

Recordemos que Meneses fue capturado en agosto de 2022 por la Policía Nacional cuando regresaba de unas vacaciones en Dubái, también fue capturado con fines de extradición; y solicitado por la Corte Distrital Sur de California. Por ahora, la Corte Suprema emitió el concepto favorable para su extradición y quedaría pendiente la firma del presidente Gustavo Petro.

El hijo de Don Mario fue catalogado como objetivo de alto valor para la DEA y según las investigaciones es responsable: “del envío de más de tres toneladas de clorhidrato de cocaína anuales hacia los Estados Unidos. También se le atribuye la propiedad de varios laboratorios de cocaína ubicados entre el municipio de Montería (Córdoba) y Necoclí (Antioquia), además de ser el jefe de su propia estructura de narcotráfico asentada en el norte de Antioquia”, según Policía Nacional.

Dentro de las consideraciones la Corte señaló que:

“Por otra parte, cabe señalar que los hechos materia de extradición no son objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en particular, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no tienen relación ni tuvieron ocurrencia en el marco del conflicto armado interno. Por tanto, no hay lugar a aplicar la garantía de no extradición de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, máxime cuando no obra en el expediente indicio alguno de que Sebastián Meneses Toro tenga tal condición”, dice el concepto.