La propuesta del MinInterior a los alcaldes electos en Cali y Bogotá en cuanto a seguridad

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estuvo charlando en ‘Visión Colombia 2024′ de Prisa Media, sobre los retos que enfrenta el Gobierno nacional para generar acuerdos que le permitan acercarse a los mandatarios regionales en los frentes que más preocupan a la ciudadanía de cara al futuro, siendo uno de ellos la seguridad ciudadana.

Durante la conversación con Alejandro Santos, el ministro Velasco aseguró que tuvo la oportunidad de reunirse con el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, “con quien cientos de veces coincidimos en el Congreso, algunas veces tuvimos diferencias, pero siempre nos sentamos a hablar”.

“Se han bajado en Bogotá los índices de homicidios, pero por más que usted los baje, la percepción de inseguridad crece, porque esta percepción es el robo de celulares, el atraco, incluso la extorsión que se nos ha crecido, porque se han golpeado unas mafias del narcotráfico, que buscan otros ingresos”, explicó el ministro.

“Le decía que en los últimos años nos hemos centrado en lugares, ¿por qué no nos centramos en flujos? ¿Dónde están atracando en Transmilenio? En donde está la gente. Le decía inventémonos algo con Gobierno nacional, Policía y Distrito”, contó Velasco sobre su conversación con Carlos Fernando Galán.

“Tomemos una zona, una ruta de Transmilenio que haya tenido mucha inseguridad y metámosle tecnología, biometría, una cantidad de cosas y tratemos de llevarla a delito cero. Perdamos el miedo de hacer acuerdos con los vigilantes privados, no les digamos que salgan con pistolas a buscar ladrones, pero sí que con sus ojos miren y nos avisen y conectémoslos con la policía”, fue la propuesta del ministro para la capital del país.

“Lo mismo hablé con Alejandro Eder, le dije, mire, vámonos a la Comuna 13 en Medellín, eso es una cosa revolucionaria, es increíble lo que ha ocurrido allá. ¿Por qué no pensamos en hacer algo como eso en Siloé, que es una de las zonas más difíciles de Cali?”, le propuso Velasco al alcalde electo en la capital del Valle del Cauca.

“Me he sentado con no menos de 25 gobernadores”, puntualizó Velasco, quien dejó la puerta abierta para sostener una reunión amplia en la cual sean partícipes los diferentes mandatarios elegidos en la pasada jornada de sufragio regional.

“En los últimos meses, pasamos un proceso electoral regional y era rentable golpear un poco al Gobierno, era rentable hablar solo de inseguridad, sin contar que, de sus propios recursos, que nos podrían ayudar, no estaban ejecutando recursos para seguridad y allí hubo alguna distancia, pero por lo menos conmigo mantuvieron una comunicación”, sentenció Velasco sobre la relación de su cartera con los alcaldes y gobernadores electos en el país.

