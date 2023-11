“No es terquedad mantener intervenida la Essmar”: superintendente Servicios Públicos

Santa Marta

Luego de la intervención de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta -Essmar-, la Superintendencia de Servicios Públicos, en cabeza del superintendente Dagoberto Quiroga, ratificó la decisión que esta seguirá bajo el direccionamiento de la EPM, esto con el fin de subsanar los inconvenientes técnicos y financieros que llevaron a tomar esta decisión.

El anuncio fue hecho en la ciudad de Santa Marta, durante la rueda de prensa de la Essmar, donde dio a conocer los avances de la misma relacionados con el plan de mejora; según el funcionario no puede actuar bajo presión para que la entidad sea regresada al Distrito y que una vez superadas las irregularidades será nuevamente devuelta a la ciudad.

“He recibido sugerencias hasta el mismo presidente de la República que no podemos quedarnos con la Essmar, he explicado al presidente que no es terquedad de mantener intervenida porque se está haciendo un trabajo, entonces por responsabilidad no se puede hacer un corte por un capricho de algunas personas que presionan”, dijo el superintendente, Dagoberto Quiroga.

Asegura que se ha hablado con el Distrito, con la ministra de Vivienda y la EPM para resolver el problema del agua y que esto obedece al atraso de varios años y con la intervención de la entidad se ha avanzado.

El superentiende manifiesta que seguirá estudiando las intervenciones para mejorar el servicio en la ciudad y que si bien no devolverán la entidad hoy, seguirá estudiando la posibilidad a mediano plazo.