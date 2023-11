No sabíamos nada de noticias ni del exterior: joven palestina liberada por Israel

La joven palestina Marah Joudat Moussa Bakeer fue liberada por Israel el pasado viernes 24 de noviembre en la noche luego de pasar 8 años en prisión. Tenía apenas 16 años cuando regresaba del colegio y un policía le disparó con 14 tiros en el brazo izquierdo.

Moussa Bakeer, quien actualmente tiene 24 años, detalló en entrevista con La W que, “tenía 16 años cuando fui capturada y aprisionada. Me acusaron de un intento de apuñalamiento y me condenaron a 8 años y medio”.

Por esto, según explicó, solo le faltaban cinco meses para cumplir con la condena que había recibido.

De igual manera, indicó que tanto ella como su familia están bajo amenaza, por lo que no puede hacer pronunciamientos sobre política porque podría volver a ser capturada.

En esa misma línea, comentó que tiene a sus padres y a sus cuatro hermanos, quienes viven en Jerusalén.

En cuanto a qué tan informada estaba sobre la guerra en Gaza, aseguró que “me pasaron a otra cárcel, en donde teníamos un trato muy estricto, estábamos en aislamiento, cortaron la electricidad, no sabíamos nada de noticias ni del exterior, únicamente supimos que hubo una guerra, pero nada más. No supe nada de mi familia ni de los acontecimientos hasta que me llegó de repente y sin previo aviso la noticia de que iba a ser liberada y pude salir de prisión”.

Sobre el reencuentro con su familia, informó que recibieron una advertencia por parte del Ejército de la ocupación que les prohibía cualquier forma de celebración, “nos habían avisado que si pasaba algo de eso me podrían volver a encarcelar. Nosotros mismos, por respeto a todo lo que está pasando, porque aún hay gente que está bajo los escombros, por nuestros valores y por respeto a nuestros hermanos, no íbamos a celebrar nada”.

Por otra parte, resaltó que debe terminar el tratamiento de su brazo izquierdo y después tiene planeado estudiar derecho.

Por último, detalló que durante su retención fue víctima de la brutalidad policial y del terror psicológico.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause No sabíamos nada de noticias ni del exterior: joven palestina liberada por Israel 16:44 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1701091754_160_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>