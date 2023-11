Versión libre de Álvaro Uribe Vélez es el show de la Fiscalía, dijo Miguel Ángel del Río

El exsenador Álvaro Uribe Vélez rindió en la mañana de este lunes versión libre dentro de la investigación que se adelanta por la masacre de El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Al término de la diligencia reservada, el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de las víctimas dijo que esta fue un show más de la Fiscalía que busca supuestamente cerrar los casos antes de febrero de 2024.

Igualmente, señaló que no confía en las decisiones que adopte el Fiscal Javier Cárdenas, pues es el mismo que solicitó la segunda preclusión en favor del también expresidente en medio de la investigación por presunta manipulación de testigos.

“Lo único que podemos decir es que esto es más de lo mismo, el mismo show de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no confiamos en este despacho porque, valga la pena decir, quien maneja esta investigación es el fiscal Javier Cárdenas, el fiscal tercero delegado de la Corte, el fiscal Cárdenas que solicitó la preclusión de la investigación de Álvaro Uribe Vélez con elementos o con los hechos relevantes que tiene esta investigación. Significa lo anterior que este ejercicio está destinado a, seguramente, salir rápidamente en favor de Álvaro Uribe Vélez”, dijo.

También aseguró que Uribe Vélez, se victimizó ante la Fiscalía al afirmar que es un hombre perseguido y que viene del campo.

“Lo mismo de siempre. Álvaro Uribe Vélez siempre con su posición de víctima frente a las genuinas aspiraciones de la representación de víctimas y pues, más allá de eso, no hay más nada que decir con relación a particularidades. Una generalidad sobre lo que siempre ha dicho, que él es un hombre perseguido, que él es un campesino y un hombre que viene del campo, pero obviamente nosotros tenemos claridad de lo que ha pasado aquí y estableceremos, seguiremos adelante con el tema probatorio para establecer esa responsabilidad”, afirmó.

El abogado que representa judicialmente a los familiares de Jesús María Valle explicó que la Fiscalía debe definir si llama a indagatoria al exsenador Uribe Vélez y anunció que presionara para que así ocurra.

“La Fiscalía entonces debe tomar una decisión, si lo llama indagatoria o si, entre otras, puede solicitar la preclusión de la actuación. Nosotros vamos a presionar desde el punto de vista jurídico para que la decisión que se tome la de indagatoria necesariamente, porque repetimos, los elementos estructurales de este proceso están muy relacionados con su proceso por fraude procesal y soborno en la actuación penal”, señaló.

El abogado Del Río señaló que el fiscal general Francisco Barbosa, tiene afán de cerrar todos los casos y se pronunció sobre el caso de Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique Pizano conocido como ‘el controller’ de la Ruta del Sol.

“El afán y la urgencia que tienen está relacionado con que se acaba esta administración de impunidad y quieren seguramente cerrar todos los casos. Ya vimos también una solicitud de preclusión en el caso Pizano, los casos más importantes de este país. El fiscal Barbosa los está cerrando y seguramente este no será la excepción, no creo que les alcance el tiempo”, afirmó.

Esto luego de las declaraciones que entregó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.

“La primera planificación se inicia desde que yo voy a la oficina del general Manosalva, puente hecho a través del general Iván Ramírez; ayer incluso él mismo en un video dice que se encontró conmigo en la Brigada Cuarta, y efectivamente sí. En la Brigada Cuarta estuvimos. Él no estuvo en la reunión efectivamente, está diciendo la verdad, él se fue, yo quedé con el general Manosalva planificando la operación (de la masacre de El Aro) sobre cartas satelitales, sobre la mesa de la sala de juntas que él tenía ahí, de toma decisiones de donde estábamos”, dijo Mancuso ante la JEP.

También dijo que “fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba; me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”.

Cabe recordar que, la masacre de El Aro, ocurrida entre el 22 y el 26 de octubre de 1997 perpetrada por más de 150 paramilitares y en la que murieron al menos 15 campesinos señalados de ser auxiliadores de las extintas Farc, fue declarada como crimen de lesa humanidad, por lo que no se cerrará a pesar de que hayan pasado varios años.