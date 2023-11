En el FNA tenemos la mejor tasa para comprar vivienda: Laura Roa, presidenta del Fondo

En primer lugar, Laura Roa Zeidán señaló que “todos los colombianos, solamente con un ahorro de 4.000 pesos diarios durante un año pueden solicitar un crédito con nosotros. Cuando un colombiano tenga en su cuenta de ahorro acumulado lo que equivale a un salario mínimo legal vigente, es decir, aproximadamente 1′200.000 pesos, en ese momento, el colombiano solicita un crédito con nosotros a las tasas que tiene el Fondo que siempre son las más bajas del mercado”.

En ese orden de ideas, resaltó que actualmente cuentan con más de 2 millones de clientes afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea por cesantías o por ahorro voluntario contractual. “Aproximadamente, el 77% es por cesantías y el 23% por ahorro voluntario contractual, pero en esta administración estamos haciendo mucho énfasis en el ahorro voluntario contractual porque queremos que los colombianos, a través del ahorro empiecen a construir la idea de tener vivienda propia”.

Asimismo, Zeidán explicó los beneficios que tiene la cuenta de ahorro voluntario con el FNA:

1. No hay cobro por la cuota de administración.

2. No hay ningún cobro por el retiro total que se haga del ahorro

3. Si la persona es dependiente y marca la cuenta como AFC, tendrá todos los beneficios tributarios para declarar renta.

“El ahorro voluntario contractual es un producto que fue diseñado para llegar a la población informal”, según la presidente del FNA.

¿Es obligatorio que las personas interesadas tengan las cesantías en el FNA?

Sobre este punto en específico, Zeidán aclaró que “no es necesario. El único requisito que un colombiano necesita para poder acceder a los créditos y a las tasas que tiene el Fondo es estar afiliado al Fondo. O se afilian por cesantías o por un ahorro voluntario contractual”.

Por otra parte, señaló que las tasas del FNA siempre están por debajo de las tasas del mercado, “hemos sacado nuevas líneas, estamos aliviando las tasas de interés. Sacamos una nueva tasa muy favorable para los colombianos que quieren comprar una vivienda VIP (…)”.

Añadiendo que “somos el Fondo para todos los colombianos, no importa cuáles sean los ingresos de la persona, tenemos productos para todos los colombianos. El Fondo no cobra por estudio de título, no cobra por avalúos y trabajamos por ahorrarle al colombiano los gastos en el crédito”.

Por último, dejó claro que “nosotros le garantizamos a todos los colombianos que el desembolso se dará 80 días después de radicar todos los documentos solicitados”.

Escuche la entrevista completa a continuación: